Šiaulių ligoninėje – pirma tokia operacija Lietuvoje: jas atlieka nedaugelis

Paprašytas prisiminti pirmą kartą Lietuvoje atliktą pasaito ir vartų venų perkutaninę trombektomiją su specialiu įrenginiu, Respublikinės Šiaulių ligoninės gydytojas A. Pranculis prisipažįsta, kad tai yra bene pačios sudėtingiausios operacijos intervenciniam radiologui, kurios reikalauja ypač aukšto specialistų meistriškumo.

„Tokioje atsakingoje procedūroje yra keletas itin svarbių dedamųjų, be kurių sėkmė neįmanoma: įranga, sąlygos, priemonės ir, žinoma, gera komanda. Viską tądien turėjome ligoninės operacinėje, todėl nedelsiant pradėjome operaciją“, – sako intervencinis radiologas A. Pranculis, dėkodamas ir tąsyk kartu dirbusioms operacinės slaugytojoms Renatai Pačkauskienei ir Skaistei Pališkevičiūtei bei slaugytojos padėjėjai Ingai Ručinskaitei.

Gydytojas radiologas giria ir kolegas gastroenterologus, laiku pastebėjusius retai ir gan sudėtingai diagnozuojamą sutrikimą, žarnyno išemiją, kuriai vystantis baigtis dažnai gali būti fatališka. „Tai viena iš pavojingiausių patologijų su itin dideliu mirtingumu, nes žmogus tiesiog negali gyventi be žarnyno. Žarnyno išemija įprastai vystosi užsikišus pasaito arterijai.

Didelis pasiekimas – vien nustatyta diagnozė

Jau vien tai, kad tokia patologija buvo nustatyta pacientei – yra didelis pasiekimas. Kai arterinis kraujas nepatenka į žarnyną, vytosi nekrozė, kuri lengviau nustatoma. Šiuo konkrečiu atveju buvo atvirkščiai, kraujas negalėjo ištekėti iš žarnyno, tad diagnozuota pasaito ar vartų venos trombozė“, – sako Respublikinės Šiaulių ligoninės gydytojas A. Pranculis. Jis atviras, laiku nesuteikus profesionalios pagalbos, padėti pacientei būtų praktiškai nebeįmanoma.

Medikas paaiškina ypatingo kruopštumo ir atidumo reikalaujančią trombų šalinimo procedūrą iš pasaito ir vartų venų. Procesą apsunkina tai, kad pastarosios yra tarsi uždarytos ir nėra tiesiogiai pasiekiamos. Vienintelis sprendimo būdas – punktuoti per kepenis, mat nei per kirkšnį, nei per rankas, nei per venas, jų negalima pasiekti.

Anot A. Pranculio, iš esmės jau pats venos punktavimas – sudėtingas procesas, o jei ši yra užsikimšusi, tai yra papildoma, procesą sunkinanti aplinkybė. „Patekti į trombuotą veną – sunku. Bent komandai pavyko įsipunktuoti vartų veną, per ją patekome į pasaito veną ir išvalėme abi venas nuo trombų. Po insultų šviežiai susidariusius trombus išvalyti yra gerokai lengviau, o šiuo atveju trombai jau yra įsisenėję ir įsitvirtinę, tad jį pašalinti tampa gerokai sunkiau ir reikia specialaus trombektominio įrenginio, kurį ir panaudojome“, – sako A. Pranculis.

Po sėkmingos operacijos pacientė, dar kurį laiką stebėta Gastroenterologijos skyriuje, o vėliau išleista namo.