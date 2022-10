Siaubinga egzekucija Jurbarko rajone: šunį mušė taip, kad sužalojo vidaus organus, o tada pakorė

Protu nesuvokiamo elgesio detektyvą teks aiškintis policijai, kuri artimiausiu metu greičiausiai pradės ikiteisminį tyrimą dėl žiauraus elgesio. Nužudytas šuo buvo ženklintas, jo šeimininkai gyvena Kaune. Tačiau pernai jie buvo pranešę, kad gyvūnas dingo.

Pasak Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Tauragės padalinio patarėjos Aušros Stumbrienės, skrodimo rezultatai parodė, kad šuo buvo muštas itin žiauriai – sužaloti beveik visi vidaus organai.

„Kalytė buvo vilkšunio mišrūnė, labai graži. Nesuvokiama, kaip taip galima pasielgti su gyvūnu. Todėl raginu visus, kurie turi apie tai kokios nors informacijos pranešti mums arba policijai“, - sakė A. Stumbrienė.

Tai ne pirmas atvejis, kai su gyvūnais žmonės elgiasi itin žiauriai. Ne per seniausiai tarnybos bandė išsiaiškinti, kas sumušė, tuomet paskandino, o vėliau išmetė šunį Pilies I kaime, Skirsnemunės seniūnijoje.

Per viso pasaulio žiniasklaidą įvykis Jurbarko rajone buvo nuskambėjęs 2009-aisiais, kai vienas serediškis nuo tilto per Dubysą numetė šunelį vardu Pipiras. Tuomet gyvūną bandė išgelbėti geriausi šalies veterinarai, tačiau sužalojimai buvo per stiprūs.

Šaltinis: www.jurbarkosviesa.lt