Šiandien renkamas Lietuvos Seimas: štai kokie parlamentarai jau išrinkti pirmojo turo metu

Rinkimų apylinkės duris atvers sekmadienį, spalio 27 d., 7 valandą ryto ir rinkėjų lauks iki 20 valandos vakaro.

Susipažinkite, štai 78 politikai, patekę į Seimą pirmojo rinkimų turo metu: yra naujų veidų.

Svarbu žinoti, kad kitaip nei per prezidento ar Europos Parlamento rinkimus, Seimo rinkimų sekmadienį balsuoti bus galima tik savo rinkimų apygardos apylinkėse. Tai reiškia, kad balsuoti galima arba savo apylinkėje, arba bet kurioje kitoje savo rinkimų apygardos teritorijoje esančioje rinkimų apylinkėje.

Taip yra dėl to, kad pusė (71) Seimo narių yra renkama vienmandatėse rinkimų apygardose ir kiekvienos vienmandatės rinkimų apygardos biuleteniai yra skirtingi. Be to, rinkėjai turi teisę balsuoti tik už tos vienmandatės rinkimų apygardos, kurioje yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, kandidatus.

REKLAMA

REKLAMA

Jeigu rinkėjas gyvena arba lankosi užsienyje, jis gali balsuoti Lietuvos ambasadoje arba konsulinėje įstaigoje.

Vienmandatėje rinkimų apygardoje išrenkamas 71 Seimo narys, daugiamandatėje – 70.

Antrajame rinkimų ture kandidatai į Seimą renkami tik vienmandatėse apygardose, kuriose politikai nebuvo išrinkti per pirmąjį turą.

REKLAMA

Seimo narius pirmojo balsavimo metu jau išrinko Senamiesčio-Žvėryno, Antakalnio, Kelmės-Šilalės, Kėdainių, Žiemgalos vakarinės, Šalčininkų-Vilniaus, Nemenčinės ir Jonavos apygardų rinkėjai. Šių apygardų rinkėjams balsuoti nebereikia.

Pirmajame ture išrinkti parlamentarai

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“:

Tomas Tomilinas

Virginijus Sinkevičius

Rima Baškienė

Saulius Skvernelis

Algirdas Butkevičius

Lukas Savickas

Jekaterina Rojaka

Linas Kukuraitis

Liberalų sąjūdis:

REKLAMA

REKLAMA

Viktorija Čmilytė-Nielsen (Senamiesčio–Žvėryno vienmandatė apygarda)

Arminas Lydeka

Viktoras Pranckietis

Virgilijus Alekna

Eugenijus Gentvilas

Edita Rudelienė

Andrius Bagdonas

Vitalijus Gailius

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga:

Rita Tamašunienė (Nemenčinės vienmandatė apygarda)

Jaroslav Narkevič (Šalčininkų-Vilniaus vienmandatė apygarda)

Lietuvos socialdemokratų partija:

Eugenijus Sabutis (Jonavos vienmandatė apygarda)

Vaida Aleknavičienė (Žiemgalos vakarinė vienmandatė apygarda)

Vilija Blinkevičiūtė

Gintautas Paluckas

Inga Ruginienė

Juozas Olekas

Rasa Budbergytė

Dovilė Šakalienė

Tadas Praraja

Orinta Leiputė

Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė

Vytautas Grubliauskas

Linas Jonauskas

Raminta Popovienė

Julius Sabatauskas

Giedrius Drukteinis

Saulius Čaplinskas

Rimantas Sinkevičius

Linas Balsys

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga:

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Dainius Gaižauskas

Ignas Vėgėlė

Aurelijus Veryga

Bronis Ropė

Aušrinė Norkienė

Valius Ąžuolas

Politinė partija „Nemuno Aušra“:

Remigijus Žemaitaitis (Kelmės-Šilalės vienmandatė apygarda)

Dainius Varnas

Petras Dargis

Raimondas Šukys

Martynas Gedvilas

Aidas Gedvilas

Saulius Bucevičius

Artūras Skardžius

Mantas Poškus

Kęstutis Bilius

Lina Šukytė-Korsakė

Vytautas Jucius

Daiva Žebelienė

Robert Puchovič

Agnė Širinskienė

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai:

REKLAMA

Ingrida Šimonytė (Antakalnio vienmandatė apygarda)

Vytautas Kernagis

Arūnas Valinskas

Raimondas Kuodis

Liudas Mažylis

Jurgis Razma

Arvydas Anušauskas

Matas Maldeikis

Audronius Ažubalis

Žygimantas Pavilionis

Paulė Kuzmickienė

Agnė Bilotaitė

Gintarė Skaistė

Mindaugas Lingė

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Laurynas Kasčiūnas

Gabrielius Landsbergis

Kazys Starkevičius

Kėdainių vienmandatėje apygardoje išrinktas pats išsikėlęs Viktoras Fiodorovas.

REKLAMA

Patarimai rinkėjams

VRK primena, kad svarbiausias rinkėjo dokumentas einant balsuoti yra asmens tapatybės dokumentas: pasas arba asmens tapatybės kortelė. Taip pat tinka ir kiti Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai, kuriuose yra rinkėjo nuotrauka ir asmens kodas: vairuotojo pažymėjimas, diplomatinis pasas ir pan.

Rinkimų sekmadienį, norint išvengti stovėjimo eilėse, rinkėjams rekomenduojama atvykti rytinėmis balsavimo valandomis, nuo 7 iki 9 valandos ryto, kai balsavimo vietose būna mažiausiai žmonių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Rinkėjai kviečiami pasidomėti, kokie du jų apygardos kandidatai dalyvauja antrajame Seimo rinkimų ture. Ši informacija skelbiama Vyriausiosios rinkimų komisisjos (VRK) interneto svetainėje.

VRK taip pat prašo rinkėjų ateiti į pagalbą rinkimų organizatoriams – praleisti į eilės priekį į balsavimo apylinkes atvykusius senolius, asmenis su negalia, besilaukiančias moteris ar šeimas su mažais vaikais.

Rinkėjų papirkimas

Bandymas paveikti rinkėjo valią yra vadinamas rinkėjų papirkimu. Pavyzdžiui, kažkas duoda rinkėjui pinigų ar kitų dovanų ir prašo jo balsuoti už vieną iš kandidatų.

REKLAMA

Rinkėjų papirkimas taip pat yra ir rinkėjo sutikimas būti papirktam. Pavyzdžiui, kai asmuo sutinka paimti pinigus ir balsuoti už kandidatą, už kurio balsavimą gavo pinigų.

Rinkėjų papirkimas yra draudžiamas.

Jus bando papirkti, jeigu jums siūlo:

dovanas;

įvairų atlygį;

pinigus;

buities reikmenis;

atlikti darbus;

suteikti paslaugų;

bilietus į koncertus;

bilietus į kultūrinius renginius;

ir kita.

Rinkėjų papirkimu nelaikoma:

REKLAMA

politinės organizacijos ar kandidato veiklos programa, kurioje yra parašyta, ką kandidatas veiks, jeigu taps Seimo nariu;

rinkimų programa;

biografija;

kiti informaciniai leidiniai;

kalendoriai;

atvirukai;

lipdukai.

Kandidatai gali dalinti spausdintą medžiagą rinkėjams. Ši informacija yra politinė reklama. Politinė reklama turi būti pažymėta pagal taisykles, pavyzdžiui, reklamoje turi būti parašyta: „Politinė reklama, parengta kandidato ir apmokėta kandidato lėšomis“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jeigu jus bando papirkti, jūs turite apie tai pranešti Vyriausiajai rinkimų komisijai. Jūs galite:

paskambinti bendruoju pagalbos telefono numeriu 112;

paskambinti Vyriausiajai rinkimų komisijai telefono numeriu 1855;

parašyti elektroninį laišką Vyriausiajai rinkimų komisijai elektroniniu paštu [email protected].

VRK pirmininkė: išankstiniame balsavime rinkėjų aktyvumas didesnis nei pirmajame ture

Vyriausios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Lina Petronienė teigia, kad antrajame Seimo rinkimų ture iš anksto jau balsavusių rinkėjų aktyvumas yra didesnis nei pirmajame.

REKLAMA

„Aktyvumas procentais didesnis net šiek tiek nei pirmame ture. Tiesiog 8 apygardoms nebereikia balsuoti, tai rinkėjų skaičius šiek tiek mažesnis, bet vertinant aktyvumą procentais, jis yra didesnis. Ir tai mus džiugina“, – trečiadienį žurnalistams Lukiškių aikštėje teigė L. Petroninė.

„Matyt, daug rinkėjų sužinojo, kad sekmadienį iš tiesų negali balsuoti bet kurioje rinkimų apygardoje, tik savo apylinkėje ir jie renkasi balsuoti iš anksto“, – sakė ji

REKLAMA

VRK pirmininkė pripažįsta, kad pirmojo Seimo rinkimų turo metu, sekmadienį, buvo sulaukta nemažai gyventojų skambučių, kad jie savo balsą nori atiduoti kitoje rinkimų apylinkėje.

Pirmąją išankstinio balsavimo dieną antrame Seimo rinkimų ture savo balsa išreiškė daugiau kaip 37 tūkst. rinkėjų. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenis, tai yra 1,8 procento nuo bendro visų rinkėjų skaičiaus.

Skelbiama, kad pirmąją išankstinio balsavimo dieną aktyviausiai balsavo Kauno mieste esančios Centro-Žaliakalnio apygardos rinkėjai. Šios apygardų rinkėjų aktyvumas jau perkopė 3,2 procento.

REKLAMA

REKLAMA

Aktyviai Seimą renka taip pat ir Utenos bei Vilniuje esančių Šeškinės-Šnipiškių ir Žirmūnų apygardų rinkėjai. Jie taip pat sparčiai artėja prie 3 procentų aktyvumo nuo apygardos rinkėjų skaičiaus.

Pasyviausi kol kas Marių, Vilniaus pietinės, Garliavos, Šiaulių krašto, Raudondvario, Baltijos rinkimų apygardoms priklausantys rinkėjai. Šių apygardų rinkėjų aktyvumas čia kol kas nesiekia 1 procento.