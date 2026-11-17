Tobulinti šią iniciatyvą pasiūlė Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK). Jo nuomonę antradienį palaikė 61 parlamentaras, prieš buvo 2, susilaikė 3.
BK Seimo narys Ignas Vėgėlė siūlė numatyti, kad tas, kas per visuomenės informavimo priemones grasino ar kvietė nužudyti žmogų, sunkiai sutrikdyti jo sveikatą ar kurstė prieš jį smurtauti, būtų baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 1 metų.
Jis taip pat siūlė nuo 3 iki 4 metų padidinti maksimalią laisvės atėmimo bausmę už kurstymą prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę.
Šiuo metu grasinimai prieš konkretų asmenį, anot I. Vėgėlės, sukelia atsakomybę tik tuo atveju, jeigu egzistuoja pagrįsta tikimybė, kad asmuo gali arba ketina įgyvendinti savo grasinimus.
Jo teigimu, BK šiuo metu nenumato atsakomybės už tas veikas, kai asmuo skleidžia grasinimą nužudyti ar sužaloti kito asmens sveikatą, susidoroti, kviečia tai padaryti viešai per visuomenės informavimo priemones, tačiau to neketina pats įvykdyti.
I. Vėgėlės nuomone, būtina užtikrinti veiksmingą žmogaus teisių apsaugą tiek viešojoje erdvėje, tiek skaitmeninėje komunikacijoje. Anot politiko, akivaizdu, kad grasinimai ir neapykantos kurstymas, ypač kai tai vyksta viešai per visuomenės informavimo priemones ar skaitmenines platformas, gali virsti realiais, gyvybei pavojingais veiksmais.
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