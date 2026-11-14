Paaiškėjo, į kokio miesto merus kandidatuos Kęstutis Mažeika

„Ačiū Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ Marijampolės skyriaus kolegoms už pasitikėjimą ir motyvaciją, patvirtinu, artėjančiuose savivaldos rinkimuose vesiu sąrašą ir sieksiu Marijampolės savivaldybės mero pareigų“, – šeštadienį feisbuke pranešė K. Mažeika.
Siekė vadovauti Marijampolei
2023 metais K. Mažeika taip pat siekė vadovauti Marijampolei, tuomet jis liko antras, kai gavo 10,71 proc. rinkėjų balsų. Pirmajame ture tada buvo išrinktas socialdemokratas Povilas Isoda, surinkęs 61,02 proc. balsų.
2019 metais šie du politikai susigrūmė antrajame ture, kur P. Isoda surinko 61,89 proc., K. Mažeika – 38,11 proc. balsų.
K. Mažeika taip pat yra Seimo narys, išrinktas Sūduvos pietinėje vienmandatėje apygardoje.
Kiti savivaldos rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.
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