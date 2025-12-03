 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimo komitetas aiškinsis dėl Baltarusijoje įstrigusių lietuviškų vilkikų

2025-12-03 06:21 / šaltinis: BNS
2025-12-03 06:21

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas trečiadienį aptarts situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vilkikų.

Vilkikai. Irmanto Sidarevičiaus (ELTA) nuotr.

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas trečiadienį aptarts situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vilkikų.

0

Posėdyje dalyvaus ir Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“, Susisiekimo, Užsienio ir Vidaus reikalų ministerijų atstovai.

„Posėdyje bus aptartas klausimas dėl (iš Baltarusijos – BNS) negrąžinamų vilkikų (...). Pagrindinis klausimas lieka tas pats – kaip kuo greičiau susigrąžinti vilkikus, nes kiekvieną dieną didėja nuostoliai ir jie artėja prie 100 mln. eurų“, – BNS sakė „Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo lapkričio 20 dienos, tačiau Minsko režimas iš šalies neišleidžia lietuviškų vilkikų. Jis siekia konsultacijų Užsienio reikalų ministerijų lygiu.

Lietuvos krovininės transporto priemonės Baltarusijoje buvo nukreiptos į specialias aikšteles, kur už kiekvieną vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų dienos mokestis, o po 4 mėnesių stovėjimo Minskas žada jas konfiskuoti.

Premjerė Inga Ruginienė praėjusią savaitę teigė, kad naujausiais duomenimis, Baltarusijoje įstrigę apie 280 sunkvežimių.

Tuo metu „Linavos“ vadovas toliau tikina, kad Baltarusijoje yra apie 4 tūkst. Lietuvos transporto priemonių, iš jų 1,25 tūkst. vilkikų.

Baltarusijos tarptautinių kelių vežėjų asociacijos skaičiavimais, šalyje šiuo metu laikoma apie 1,88 tūkst. Lietuvos vilkikų, tuo metu puspriekabių skaičius gali siekti 2,5–3 tūkst., skelbė „Linava“.

