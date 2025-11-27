Šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis: toliau sprendžiama dėl balionų krizės ir įstrigusių vilkikų

„Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje bus įvertinta, kas iki šiol padaryta kovojant su Baltarusijos vykdoma hibridine ataka, ir apsvarstyti galimi nauji veiksmai, atsižvelgiant į toliau įkaitais Baltarusijoje laikomų Lietuvos vežėjų sunkvežimius bei neseniai įvykusią masinę meteorologinių balionų ataką“, – Eltai sakė premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys trečiadienį taip pat užsiminė, jog NSK posėdžio metu bus diskutuojama apie poreikį Lietuvai įsivesti nacionalines sankcijas dėl Baltarusijos režimo rengiamų hibridinių atakų.
Tiesa, premjerė I. Ruginienė trečiadienį sakė jog tai galėtų būti vertinama nebent kaip kraštutinė priemonė.
Organizuojamas uždaras NSGK posėdis
Siekiant kuo greičiau išspręsti kontrabandinių balionų krizę, premjerė Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko Rimanto Sinkevičiaus taip pat paprašė ketvirtadienį sušaukti uždarą posėdį, kurio metu galimas tolimesnis veiksmų planas galėtų būti aptariamas platesniame asmenų rate.
„Rytoj paprašiau Rimanto Sinkevičiaus organizuoti uždarą Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdį, tam, kad galėtume netgi su jautria informacija aptarti visą veiksmų planą platesniu ratu žmonių. Labai kviečiu, ten dalyvaus ir opozicijos lyderiai, teikti savo siūlymus. Labai tikiuosi, kad mes galėsime šiame krizės laikotarpyje dirbti kaip komanda“, – trečiadienį sakė Vyriausybės vadovė.
ELTA primena, kad rudenį suintensyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautams, dėl kurių ne kartą sutriko oro uostų darbas, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždarė paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.
Vis dėlto, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti kiek anksčiau, argumentuojant, kad situacija pagerėjo.
Savo ruožtu Minsko režimas, Lietuvai uždarius sieną, uždraudė Lietuvoje registruotiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Tačiau praėjusią savaitę Lietuvos Vyriausybei atidarius sieną, Lietuvos vilkikai ir toliau yra įstrigę pasienyje su Baltarusija, dėl to Užsienio reikalų ministerija (URM) Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą.
