 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis: toliau sprendžiama dėl balionų krizės ir įstrigusių vilkikų

2025-11-27 06:08 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 06:08

Ketvirtadienį vėl šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis. Jo metu toliau bus aptarinėjama iš Baltarusijos plūstančių balionų bei šioje šalyje užstrigusių Lietuvos vilkikų situacija. 

Vilkikai (nuotr. stop kadras)

Ketvirtadienį vėl šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis. Jo metu toliau bus aptarinėjama iš Baltarusijos plūstančių balionų bei šioje šalyje užstrigusių Lietuvos vilkikų situacija. 

REKLAMA
0

„Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje bus įvertinta, kas iki šiol padaryta kovojant su Baltarusijos vykdoma hibridine ataka, ir apsvarstyti galimi nauji veiksmai, atsižvelgiant į toliau įkaitais Baltarusijoje laikomų Lietuvos vežėjų sunkvežimius bei neseniai įvykusią masinę meteorologinių balionų ataką“, – Eltai sakė premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys trečiadienį taip pat užsiminė, jog NSK posėdžio metu bus diskutuojama apie poreikį Lietuvai įsivesti nacionalines sankcijas dėl Baltarusijos režimo rengiamų hibridinių atakų. 

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, premjerė I. Ruginienė trečiadienį sakė jog tai galėtų būti vertinama nebent kaip kraštutinė priemonė. 

REKLAMA

Organizuojamas uždaras NSGK posėdis

Siekiant kuo greičiau išspręsti kontrabandinių balionų krizę, premjerė Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko Rimanto Sinkevičiaus taip pat paprašė ketvirtadienį sušaukti uždarą posėdį, kurio metu galimas tolimesnis veiksmų planas galėtų būti aptariamas platesniame asmenų rate. 

„Rytoj paprašiau Rimanto Sinkevičiaus organizuoti uždarą Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdį, tam, kad galėtume netgi su jautria informacija aptarti visą veiksmų planą platesniu ratu žmonių. Labai kviečiu, ten dalyvaus ir opozicijos lyderiai, teikti savo siūlymus. Labai tikiuosi, kad mes galėsime šiame krizės laikotarpyje dirbti kaip komanda“, – trečiadienį sakė Vyriausybės vadovė.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad rudenį suintensyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautams, dėl kurių ne kartą sutriko oro uostų darbas, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždarė paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.

Vis dėlto, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti kiek anksčiau, argumentuojant, kad situacija pagerėjo. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu Minsko režimas, Lietuvai uždarius sieną, uždraudė Lietuvoje registruotiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.

Tačiau praėjusią savaitę Lietuvos Vyriausybei atidarius sieną, Lietuvos vilkikai ir toliau yra įstrigę pasienyje su Baltarusija, dėl to Užsienio reikalų ministerija (URM) Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų