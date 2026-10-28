Seimo etikos sargai pradėjo tyrimą dėl Sabatausko veiksmų

Kaip skelbta anksčiau, parlamentarai Audronius Ažubalis, Vytautas Sinica ir Ligita Girskienė kreipėsi į Seimo etikos sargus prašydami įvertinti galimo parlamentinio proceso vilkinimo ir viešųjų bei privačių interesų konflikto požymius.
Balandžio pradžioje Seimas po pateikimo pritarė 63 parlamentarų iniciatyvai dėl patariamojo referendumo, susijusio su Konstitucijos 38 straipsnyje įtvirtinta šeimos samprata. Nors Seimo TTK buvo gavęs trijų universitetų ekspertines išvadas, klausimas komitete nebuvo svarstytas, o spalio 1 d. numatyti klausymai atšaukti.
Parlamentarai pabrėžė, kad procedūras būtina užbaigti iki gruodžio 7 d., kad Seimas galėtų priimti sprendimą dėl referendumo paskelbimo.
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