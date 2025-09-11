Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas spręs, ar įsteigti 17-tą parlamentinį komitetą

2025-09-11 13:49 / šaltinis: BNS
2025-09-11 13:49

Seimas spręs, ar įsteigti 17-tą parlamentinį komitetą – Energetikos ir darnios plėtros komisiją pertvarkyti į komitetą.  

Lietuvos Respublikos Seimas (nuotr. Elta)

Seimas spręs, ar įsteigti 17-tą parlamentinį komitetą – Energetikos ir darnios plėtros komisiją pertvarkyti į komitetą.  

0

Seimas ketvirtadienį po pateikimo priėmė svarstyti tokius pokyčius numatantį Seimo nutarimo projektą: už balsavo 61 parlamentaras, prieš buvo 40, o penki susilaikė. 

„Taip būtų suteikiama svaresnė galimybė Seimui labiau kontroliuoti procesus, susijusius su energetika“, – teigė projektą Seime pristatydamas Seimo pirmininkas Juozas Olekas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Komisijos vadovas, „Nemuno aušros“ atstovas AIdas Gedvilas sakė, kad komisija „išaugo savo svarbumu“: „Komisijos statusas riboja jos galimybes.“

Pasak A. Gedvilo, komisijos galimybės prisikviesti, pavyzdžiui, energetikos ministrą apribotos, nes jos posėdžiai vyksta tuo pat metu, kaip ir ministrų kabineto posėdžiai – trečiadieniais po pietų. 

„Atstovavimas ministerijos vyksta žymiai žemesniame lygyje. Tai komplikuoja darbą“, – kalbėjo A. Gedvilas. 

Liberalas Simonas Kairys teigė, kad komiteto reikia valdančiosios koalicijos partnerei „Nemuno aušrai“, o konservatorius Mindaugas Lingė tikino, kad strateginis sektorius perduodamas į šios politinės jėgos rankas, nes ji deleguoja energetikos ministrą. 

„Brandinate permainas energetikos sektoriuje, kurios nebūtinai bus energetinės nepriklausomybės didinimo linkme“, – teigė liberalas Eugenijus Gentvilas. 

Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ atstovė Agnė Širinskienė norėjo sužinoti, „ko negali komisija, o galės komitetas“.

„Tik viena – kad gaus didesnį atlyginimą komiteto vadovas“, – kalbėjo ji. 

Dabar Seime veikia 16 komitetų. 

