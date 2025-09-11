Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Norkienė išrinkta Seimo vicepirmininke

2025-09-11 11:40
2025-09-11 11:40

Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽS- KŠS) frakcijos seniūno pavaduotoja Aušrinė Norkienė išrinkta Seimo vicepirmininke.

Aušrinė Norkienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽS- KŠS) frakcijos seniūno pavaduotoja Aušrinė Norkienė išrinkta Seimo vicepirmininke.

1

Per slaptą balsavimą ketvirtadienį jos kandidatūrą palaikė 96 Seimo nariai, 8 buvo prieš, 10 susilaikė.

Kalbėdama iš Seimo tribūnos A. Norkienė žadėjo atsakingai dirbti.

„Esu pasirengusi atsakingai, sąžiningai vykdyti savo pareigas, pirmininkaujant Seimo posėdžiams – laikytis Seimo statuto ir gerbti kiekvieno  nuomonę. Tikrai sieksiu konstruktyvaus dialogo ir sutarimo su visomis Seime veikiančiomis frakcijomis“, – sakė A. Norkienė. 

Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė A. Norkienė yra ilgametė Seimo narė, dirbanti jau trečią kadenciją – nuo 2016 metų. Prieš tapdama Seimo nare, politikė buvo Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja.

Pagal Seimo statutą, parlamento pirmininkas gali turėti ne daugiau kaip 7 pavaduotojus. 

Šiuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas turi 6 pavaduotojus. Tai socialdemokratės Rasa Budbergytė ir Orinta Leiputė, liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen, konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, „aušriečių“ atstovai Raimondas Šukys ir Daiva Žebelienė.

Pasikeitimai parlamento vadovybėje vyksta po to, kai rugpjūčio mėnesį socialdemokratai pasirašė naują koalicijos sutartį su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.

