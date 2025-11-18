 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas nesutiko du vaikus turinčias šeimas laikyti daugiavaikėmis

2025-11-18 18:06
Seimas atmetė „Nemuno aušros“ frakcijos nario Karolio Neimanto siūlymą 2 ir daugiau vaikų auginančias šeimas laikyti daugiavaikėmis. 

Lietuvos Respublikos Seimas. ELTA / Julius Kalinskas

2

Parlamentarai nepritarė, kad tokia daugiavaikės šeimos sąvoka atsirastų Valstybinėje šeimos politikos koncepcijoje. Antradienį už tai balsavo 18 parlamentarų, prieš buvo 33, susilaikė 28. Seimas nesutiko, kad projektas būtų tobulinamas ir jį atmetė.

Imtis iniciatyvos K. Neimantą paskatino, jo vertinimu, liūdnos gimstamumo tendencijos Lietuvoje

„Didžiausia šiuo metu krizė yra demografinė“, – pateikdamas projektą Seimui sakė K. Neimantas. 

Jis citavo Jungtinių Tautų (JT) prognozes, kurios rodo, kad Lietuvos gyventojų skaičius 2050 m. gali siekti tik 2,2 milijono, iš jų beveik kas trečias gyventojas bus vyresnis nei 65 m. amžiaus.

Jei Seimas būtų pritaręs K. Neimanto iniciatyvai, daugiavaikėms šeimoms taikomomis lengvatomis galėtų pasinaudoti šeimos, auginančios 2 ir daugiau vaikų. 

Nors K. Neimantas deklaravo siekį skatinti gimstamumą, kolegų tai neįtikino. Jų nuomone, pasiūlytas reguliavimas pareikalautų daug pinigų, tačiau neskatintų susilaukti daugiau vaikų. 

„Liūdna, kada matome tokius projektus, kurie nieko nesprendžia. Linkiu prasmingų sprendimų, o ne darbo imitavimo“, – piktinosi demokratė Agnė Širinskienė.

Šiuo metu Valstybinėje šeimos politikos koncepcijoje numatyta, kad daugiavaikė (gausi) šeima yra auginanti 3 ir daugiau vaikų.

