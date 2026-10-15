Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas imsis siūlymo įpareigoti LRT daugiau laiko rodyti laidas su subtitrais

2026-10-15 15:40 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-15 15:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Seimas ketvirtadienį nutarė imtis svarstyti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisų, kuriomis siūloma nustatyti, kad transliuotojo programos su lietuviškais subtitrais per mėnesį sudarytų ne mažiau kaip 70 proc. viso mėnesio transliavimo laiko.

LRT (nuotr. Elta)

Seimas ketvirtadienį nutarė imtis svarstyti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisų, kuriomis siūloma nustatyti, kad transliuotojo programos su lietuviškais subtitrais per mėnesį sudarytų ne mažiau kaip 70 proc. viso mėnesio transliavimo laiko.

REKLAMA
4

Taip pat siekiama, jog regos negalią turintiems asmenims pritaikytos programos sudarytų ne mažiau kaip 20 proc. viso mėnesio transliavimo laiko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo metu įstatyme numatyti minėti skaičiai atitinkamai siekia 50 ir 10 procentų.

Programų, verčiamų į lietuvių gestų kalbą, trukmės keisti nesiūloma, ji toliau sudarys ne mažiau kaip 20 procentų.

REKLAMA
REKLAMA

„Kalbant su asmenimis, turinčiais klausos negalią, išgirdau pastebėjimą, kad jie praktiškai gauna prieinamumą tik vieną valandą per dieną, ir tai tikrai netenkina jų lūkesčių“, – pristatydama projektą sakė jo iniciatorė, Seimo vicepirmininkė socialdemokratė Jūratė Zailskienė.

REKLAMA

Jos teigimu, dalis programų neturi nei subtitrų, nei gestų kalbos vertimo, nei garsinio vaizdo apibūdinimo, todėl žiūrovai negali savarankiškai suprasti laidų turinio.

Pasak parlamentarės, žmonėms su negalia ypač sunku sekti tiesiogines transliacijas, filmus bei pramogines laidas.

J. Zailskienė tvirtino, kad didesnis pritaikyto turinio kiekis padėtų ir vyresnio amžiaus žmonėms, kurie dėl klausos sutrikimų ar kitų priežasčių taip pat naudojasi subtitrais.

REKLAMA
REKLAMA

Opozicinių liberalų parlamentaras Simonas Kairys tikino, jog toks LRT įpareigojimas reikalautų papildomų išlaidų, o tai, pasak politiko, sunkiai suderinama su praėjusiais metais Seimo priimtu sprendimu įšaldyti nacionalinio transliuotojo biudžetą.

Panašų klausimą kėlė ir Mišrios Seimo narių grupės seniūnas Viktoras Fiodorovas.

„Iš esmės palaikau projektą ir palaikau mintį, kad kuo daugiau turinio būtų prieinama žmonėms su negalia. Bet reikia šiandien daugiau gilintis į klausimus, (...) neužtenka pasakyti, kad tai nieko nekainuos“, – teigė jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anot J. Zailskienės, subtitrų rengimas – labiau vadybos klausimas, jos supratimu, tai neturėtų pareikalauti didelių išteklių.

Projektui po pateikimo pritarta bendru sutarimu, tačiau parlamentarai nepritarė kreipimuisi į Vyriausybę dėl išvados. Prie šio klausimo Seimo posėdyje planuojama grįžti gruodžio pradžioje.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų