Seimas imsis siūlymo įpareigoti LRT daugiau laiko rodyti laidas su subtitrais

Taip pat siekiama, jog regos negalią turintiems asmenims pritaikytos programos sudarytų ne mažiau kaip 20 proc. viso mėnesio transliavimo laiko.
Šiuo metu įstatyme numatyti minėti skaičiai atitinkamai siekia 50 ir 10 procentų.
Programų, verčiamų į lietuvių gestų kalbą, trukmės keisti nesiūloma, ji toliau sudarys ne mažiau kaip 20 procentų.
„Kalbant su asmenimis, turinčiais klausos negalią, išgirdau pastebėjimą, kad jie praktiškai gauna prieinamumą tik vieną valandą per dieną, ir tai tikrai netenkina jų lūkesčių“, – pristatydama projektą sakė jo iniciatorė, Seimo vicepirmininkė socialdemokratė Jūratė Zailskienė.
Jos teigimu, dalis programų neturi nei subtitrų, nei gestų kalbos vertimo, nei garsinio vaizdo apibūdinimo, todėl žiūrovai negali savarankiškai suprasti laidų turinio.
Pasak parlamentarės, žmonėms su negalia ypač sunku sekti tiesiogines transliacijas, filmus bei pramogines laidas.
J. Zailskienė tvirtino, kad didesnis pritaikyto turinio kiekis padėtų ir vyresnio amžiaus žmonėms, kurie dėl klausos sutrikimų ar kitų priežasčių taip pat naudojasi subtitrais.
Opozicinių liberalų parlamentaras Simonas Kairys tikino, jog toks LRT įpareigojimas reikalautų papildomų išlaidų, o tai, pasak politiko, sunkiai suderinama su praėjusiais metais Seimo priimtu sprendimu įšaldyti nacionalinio transliuotojo biudžetą.
Panašų klausimą kėlė ir Mišrios Seimo narių grupės seniūnas Viktoras Fiodorovas.
„Iš esmės palaikau projektą ir palaikau mintį, kad kuo daugiau turinio būtų prieinama žmonėms su negalia. Bet reikia šiandien daugiau gilintis į klausimus, (...) neužtenka pasakyti, kad tai nieko nekainuos“, – teigė jis.
Anot J. Zailskienės, subtitrų rengimas – labiau vadybos klausimas, jos supratimu, tai neturėtų pareikalauti didelių išteklių.
Projektui po pateikimo pritarta bendru sutarimu, tačiau parlamentarai nepritarė kreipimuisi į Vyriausybę dėl išvados. Prie šio klausimo Seimo posėdyje planuojama grįžti gruodžio pradžioje.
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