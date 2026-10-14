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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Įtakingiausių žiniasklaidos atstovų reitinge lyderiu išlieka Edmundas Jakilaitis

2026-10-14 07:10 / šaltinis: ELTA
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2026-10-14 07:10
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Įtakingiausiu Lietuvos žurnalistu šiemet vėl išrinktas Edmundas Jakilaitis, rodo naujausia „Delfi“ užsakymu atlikta visuomenės ir elito atstovų apklausa.

Edmundas Jakilaitis (nuotr. Vido Černiausko)

Įtakingiausiu Lietuvos žurnalistu šiemet vėl išrinktas Edmundas Jakilaitis, rodo naujausia „Delfi“ užsakymu atlikta visuomenės ir elito atstovų apklausa.

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Nuomonė dėl pirmosios sąrašo vietos sutapo tiek elito, tiek visuomenės apklausose – E. Jakilaitis išlieka neginčijamu lyderiu.

Tuo metu dėl kitų pozicijų nuomonės išsiskyrė. Elito nuomone, po E. Jakilaičio dešimtuke rikiuojasi Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė, Rita Miliūtė, Rimvydas Valatka, Šarūnas Černiauskas, Rolandas Barysas, Birutė Davidonytė, Tomas Balžekas, Vaidotas Beniušis ir Aurimas Perednis.

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Visuomenės nuomone, po E. Jakilaičio antrąją vietą pagal įtakingumą užima Rita Miliūtė, trečiąją – Rimvydas Valatka, toliau rikiuojasi Daiva Žeimytė-Bilienė, Nemira Pumprickaitė, Rūta Mikelkevičiūtė, Eglė Bučelytė, Šarūnas Černiauskas, Birutė Davidonytė ir Rasa Tapinienė.

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Bendrame elito ir visuomenės atstovų reitinge po E. Jakilaičio toliau antroje vietoje rikiuojasi M. Garbačiauskaitė-Budrienė, trečioje – R. Miliūtė, ketvirtoje – R. Valatka, penktoje – Š. Černiauskas. Taip pat – B. Davidonytė, R. Barysas, N. Pumprickaitė, D. Žeimytė-Bilienė ir Indrė Makaraitytė.

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„Lietuvos įtakingiausieji 2026“ – dvyliktus metus „Delfi“ vykdomas projektas, kurio metu renkami įtakingiausi asmenys šalyje.

„Delfi“ užsakymu žurnalas „Reitingai“ 2026 m. liepos 9 d.–rugsėjo 1 d. atliko Lietuvos elito, savo sričių ekspertų, nuomonės tyrimą, kurio metu apklausė 1 145 asmenis.

„Spinter“ tyrimai 2026 m. liepos 18 d.–liepos 25 d. atliko visuomenės tyrimą, kurio metu buvo apklausta 1 017 respondentų. Apklausti šalies gyventojai nuo 18 iki 75 metų amžiaus, jie gavo unikalią apklausos nuorodą.

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