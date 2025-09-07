Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šakalienė pasisakė, ar radiolokacinė stotis Kaliningrade kelia tiesioginę grėsmę

2025-09-07 12:06 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-09-07 12:06

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigia, kad Kaliningrade baigiama statyti radiolokacinė stotis didina Rusijos potencialą stebėti objektus dideliu atstumu, tačiau tiesioginės grėsmės nekelia.

Dovilė Šakalienė (nuotr. Elta)

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigia, kad Kaliningrade baigiama statyti radiolokacinė stotis didina Rusijos potencialą stebėti objektus dideliu atstumu, tačiau tiesioginės grėsmės nekelia.

6

„Tai jau keletą metų statomas objektas – radiolokacinė stotis, kurios elementai statomi keliose eksklavo vietose. Ji skirta ne šnipinėjimui, o aptikti orlaivius ir raketas oro erdvėje kelių tūkstančių kilometrų nuotoliu, – BNS sakė D. Šakalienė. – Nors mums tiesioginės grėsmės ar rizikų nekelia, bet strategiškai tai svarbu.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Statybos nebaigtos, bet jas baigus, žinoma, išaugs Rusijos potencialas stebėti objektus dideliu atstumu“, – pridūrė ji.

Minėtas kompleksas Kaliningrade statyti pradėtas 2023-aisiais.

Iškils karinės klasės antenų masyvas

Kaip skelbia tyrimų platforma „Tochnyi“, kurią cituoja vokiečių leidinys „Bild“, iki 2025 metų vidurio vieta išsiplėtė nuo pradinių kelio darbų iki beveik užbaigtos struktūros, kurioje yra kasimo vietos, skirtos šimtams antenų stiebų.

Platformos analitikų vertinimu, čia iškils karinės klasės antenų masyvas, skirtas radijo žvalgybai ar ryšiams.

„Tokia įranga leistų Rusijai stebėti NATO elektroninius ryšius Rytų Europoje ir Baltijos regione. Labai žemo dažnio arba žemo dažnio galimybės palengvintų ryšį su povandeniniais laivais, veikiančiais Baltijos jūroje arba Šiaurės Atlante“, – rašoma apžvalgoje.

Be kita ko, „Tochnyi“ skelbia, kad tokia įranga taip pat padėtų rinkti „pasyvią žvalgybinę informaciją“.

