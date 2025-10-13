Šakalienė lankosi Švedijoje: aptars dvišalį bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje

Kaip praneša Krašto apsaugos ministerija (KAM), abiejų valstybių ministrai aptars dvišalio bendradarbiavimo gynybos pramonės srityje galimybes, oro gynybos ir Baltijos jūros saugumo klausimus, taip pat paramą Ukrainai, gynybos išlaidas bei ES gynybos iniciatyvas.
Be to, vizito metu ministrė lankysis įmonėje „BAE systems“ ir su jos atstovais diskutuos gynybos pramonės plėtros ir bendradarbiavimo klausimais.
KAM nurodo, kad šių metų vasarą ministrė D. Šakalienė su Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Estijos ir Nyderlandų ministrais pasirašė ketinimų protokolą dėl pėstininkų kovos mašinų CV90 įsigijimo. Taip pat su bendrovės „BAE Systems Hägglunds“ atstovais yra svarstomos šios technikos surinkimo Lietuvoje galimybės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!