TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šakalienė lankosi Švedijoje: aptars dvišalį bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje

2025-10-13 09:20 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 09:20

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė spalio 13–14 d. lankysis Švedijoje, kur susitiks su šios šalies gynybos ministru Palu Jonsonu.

Dovilė Šakalienė. ELTA / Dainius Labutis

0

Kaip praneša Krašto apsaugos ministerija (KAM), abiejų valstybių ministrai aptars dvišalio bendradarbiavimo gynybos pramonės srityje galimybes, oro gynybos ir Baltijos jūros saugumo klausimus, taip pat paramą Ukrainai, gynybos išlaidas bei ES gynybos iniciatyvas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be to, vizito metu ministrė lankysis įmonėje „BAE systems“ ir su jos atstovais diskutuos gynybos pramonės plėtros ir bendradarbiavimo klausimais.

KAM nurodo, kad šių metų vasarą ministrė D. Šakalienė su Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Estijos ir Nyderlandų ministrais pasirašė ketinimų protokolą dėl pėstininkų kovos mašinų CV90 įsigijimo. Taip pat su bendrovės „BAE Systems Hägglunds“ atstovais yra svarstomos šios technikos surinkimo Lietuvoje galimybės.

