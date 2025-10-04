Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Ryčio Cicino eilėmis prabilęs žemaitis prisivirė košės: už išdaigas kelyje sumokės itin brangiai

2025-10-04 21:00 / šaltinis: TV3 laida „Farai“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Farai“ aut.
2025-10-04 21:00

Klaipėdos apskrities Kelių policija gavo pranešimą apie kelyje eismą trukdantį galimai neblaivų vairuotoją. Pilietiški gyventojai kurį laiką sekė įtartiną BMW ir nufilmavo visas šio išdaigas kelyje.

Klaipėdos apskrities Kelių policija gavo pranešimą apie kelyje eismą trukdantį galimai neblaivų vairuotoją. Pilietiški gyventojai kurį laiką sekė įtartiną BMW ir nufilmavo visas šio išdaigas kelyje.

REKLAMA
0

Visą girto vairuotojo sulaikymą žiūrėkite laidos „Farai“ reportaže.

Atvykę į nurodytą vietą pareigūnai pastebėjo vieškeliu einantį vyriškį. Tuo metu netoliese sutiktas visureigio vairuotojas nurodė, kad tai ir yra ką tik BMW vairavęs asmuo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pareigūnams užkalbinus vyriškį pilietis nusprendė išsidirbinėti ir į kiekvieną jų klausimą atsakė lyg bendrautų su kvailesniais už save.

REKLAMA
REKLAMA

Netrukus prasiveržė ir agresija, nes vyriškis ėmė stumdytis, o pareigūnams neliko nieko kito kaip tik panaudoti kovinius veiksmus. Vyriškis buvo apverstas ant žemės, jam surakintos rankos.

REKLAMA

Neigė, jog vairavo BMW

Pareigūnams paklausus, ar su savimi turi asmens dokumentą, pilietis ir toliau išlaikė originalų bendravimo stilių. 

„Turiu aš viską... Neliesk mano damos, neliesk“, – toliau stebino Ryčio Cicino eilėmis prabilęs žemaitis, paprašęs pareigūnų jam kuo greičiau nuimti antrankius. 

Jis taip pat pareigūnams ėmė meluoti, kad su savimi turi neleistinų daiktų. 

„Kas? Turiu šautuvą ir peilį... Subinie... Stebūklai, nieko aš neturiu“, – toliau atsikalbinėjo jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Laimei, į pagalbą atskubėjo liudininkai, kurie matė, kad šis pilietis vairavo automobilį ir kėlė pavojų kitiems eismo dalyviams.

Viską užfiksavo pilietiški jaunuoliai

Girtą vairuotoją sekę jauni žmonės nurodė, kad sulaikytasis transporto priemonę numetė atsitiktiniame kieme, užrakino ir pabėgo.

Kiek vėliau surandamas ir BMW, kuris buvo pastatytas privačiame kieme. Namo gyventojai patikino, kad šį automobilį čia mato pirmą kartą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pirmo patikrinimo metu žemaičiui nustatytas sunkus girtumo laipsnis. Negana to, rankinėje aptinkamas kontrabandinių cigarečių pakelis.

Vyriškis sulaikymo patalpoje tuščiai laiko neleido ir gausiai žėrė keiksmus pareigūnų link.

Kaip baigėsi susitikimas, pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19:30 per TV3 Televiziją.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.

Spalio 2 d. Serija 5
Rugsėjo 25 d. Serija 4
Rugsėjo 18 d. Serija 3
Rugsėjo 11 d. Serija 2
Rugsėjo 4 d. Serija 1
Gegužės 29 d. Serija 37
Gegužės 22 d. Serija 36
Gegužės 15 d. Serija 35
Gegužės 8 d. Serija 34
Balandžio 24 d. Serija 33
Balandžio 17 d. Serija 32
Balandžio 10 d. Serija 31
Balandžio 3 d. Serija 30
Kovo 27 d. Serija 29
Kovo 20 d. Serija 28
Kovo 13 d. Serija 27
Kovo 6 d. Serija 26
Vasario 27 d. Serija 25
Vasario 20 d. Serija 24
Vasario 13 d. Serija 23
Vasario 6 d. Serija 22
Sausio 30 d. Serija 21
Sausio 23 d. Serija 20
Sausio 16 d. Serija 19
Sausio 9 d. Serija 18
Sausio 2 d. Serija 17
Gruodžio 19 d. Serija 16
Gruodžio 12 d. Serija 15
Gruodžio 5 d. Serija 14
Lapkričio 28 d. Serija 13
Lapkričio 21 d. Serija 12
Lapkričio 14 d. Serija 11
Lapkričio 7 d. Serija 10
Spalio 31 d. Serija 9
Spalio 24 d. Serija 8
Spalio 17 d. Serija 7
Spalio 10 d. Serija 6
Spalio 3 d. Serija 5
Rugsėjo 26 d. Serija 4
Rugsėjo 19 d. Serija 3
Rugsėjo 12 d. Serija 2
Rugsėjo 5 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 36
Gegužės 23 d. Serija 35
Gegužės 16 d. Serija 34
Gegužės 9 d. Serija 33
Gegužės 2 d. Serija 32
Balandžio 25 d. Serija 31
Balandžio 18 d. Serija 30
Balandžio 11 d. Serija 29
Balandžio 4 d. Serija 28
Kovo 28 d. Serija 27
Kovo 21 d. Serija 26
Kovo 14 d. Serija 25
Kovo 7 d. Serija 24
Vasario 29 d. Serija 23
Vasario 15 d. Serija 22
Vasario 8 d. Serija 21
Vasario 1 d. Serija 20
Sausio 25 d. Serija 19
Sausio 18 d. Serija 18
Sausio 11 d. Serija 17
Sausio 4 d. Serija 16
Gruodžio 28 d. Serija 15
Gruodžio 14 d. Serija 14
Gruodžio 7 d. Serija 13
Lapkričio 30 d. Serija 12
Lapkričio 23 d. Serija 11
Lapkričio 16 d. Serija 10
Lapkričio 9 d. Serija 9
Spalio 26 d. Serija 8
Spalio 12 d. Serija 6
Spalio 5 d. Serija 5
Rugsėjo 28 d. Serija 4
Rugsėjo 21 d. Serija 3
Rugsėjo 14 d. Serija 2
Rugsėjo 7 d. Serija 1
Birželio 1 d. Serija 37
Gegužės 25 d. Serija 36
Gegužės 18 d. Serija 35
Gegužės 11 d. Serija 34
Gegužės 4 d. Serija 33
Balandžio 27 d. Serija 32
Balandžio 20 d. Serija 31
Balandžio 13 d. Serija 30
Balandžio 6 d. Serija 29
Kovo 30 d. Serija 28
Kovo 23 d. Serija 27
Kovo 16 d. Serija 26
Kovo 9 d. Serija 25
Kovo 2 d. Serija 24
Vasario 9 d. Serija 23
Vasario 2 d. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. Serija 20
Sausio 12 d. Serija 19
Sausio 5 d. Serija 18
Gruodžio 29 d. Serija 17
Gruodžio 22 d. Serija 16
Gruodžio 15 d. Serija 15
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų