Ryčio Cicino eilėmis prabilęs žemaitis prisivirė košės: už išdaigas kelyje sumokės itin brangiai

Atvykę į nurodytą vietą pareigūnai pastebėjo vieškeliu einantį vyriškį. Tuo metu netoliese sutiktas visureigio vairuotojas nurodė, kad tai ir yra ką tik BMW vairavęs asmuo.
Pareigūnams užkalbinus vyriškį pilietis nusprendė išsidirbinėti ir į kiekvieną jų klausimą atsakė lyg bendrautų su kvailesniais už save.
Netrukus prasiveržė ir agresija, nes vyriškis ėmė stumdytis, o pareigūnams neliko nieko kito kaip tik panaudoti kovinius veiksmus. Vyriškis buvo apverstas ant žemės, jam surakintos rankos.
Neigė, jog vairavo BMW
Pareigūnams paklausus, ar su savimi turi asmens dokumentą, pilietis ir toliau išlaikė originalų bendravimo stilių.
„Turiu aš viską... Neliesk mano damos, neliesk“, – toliau stebino Ryčio Cicino eilėmis prabilęs žemaitis, paprašęs pareigūnų jam kuo greičiau nuimti antrankius.
Jis taip pat pareigūnams ėmė meluoti, kad su savimi turi neleistinų daiktų.
„Kas? Turiu šautuvą ir peilį... Subinie... Stebūklai, nieko aš neturiu“, – toliau atsikalbinėjo jis.
Laimei, į pagalbą atskubėjo liudininkai, kurie matė, kad šis pilietis vairavo automobilį ir kėlė pavojų kitiems eismo dalyviams.
Viską užfiksavo pilietiški jaunuoliai
Girtą vairuotoją sekę jauni žmonės nurodė, kad sulaikytasis transporto priemonę numetė atsitiktiniame kieme, užrakino ir pabėgo.
Kiek vėliau surandamas ir BMW, kuris buvo pastatytas privačiame kieme. Namo gyventojai patikino, kad šį automobilį čia mato pirmą kartą.
Pirmo patikrinimo metu žemaičiui nustatytas sunkus girtumo laipsnis. Negana to, rankinėje aptinkamas kontrabandinių cigarečių pakelis.
Vyriškis sulaikymo patalpoje tuščiai laiko neleido ir gausiai žėrė keiksmus pareigūnų link.
