TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdoje neblaivus vyras užpuolė pavežėją

2025-10-02 09:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-02 09:20

Vėlyvą trečiadienį neblaivus vyras Klaipėdoje užpuolė pavežėją.

Policija (nuotr. Elta)

Vėlyvą trečiadienį neblaivus vyras Klaipėdoje užpuolė pavežėją.

0

Kaip pranešė Klaipėdos policija, incidentas įvyko apie 23.50 val. Stadiono gatvėje esančiame kieme.

Kaip teisėsaugai nurodė pareiškėjas, prie jo automobilio „Toyota Prius“ nurodytu metu priėjo nepažįstamas asmuo, kuris pro pravertą langą suėmė pavežėjo kaklą ir lenkė vairo link. 

Galimam įtariamajam, gimusiam 1989 metais, nustatytas 2,13 prom. neblaivumas, įteiktas šaukimas atvykti į apklausą. 

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

