Ruginienės patarėjas apie Broką: galėjo įsivertinti praeitį prieš tampant viceministru

„Manau, pats buvęs viceministras įsivertino, kad padarius tam tikrus žingsnius praeityje (…), jie atsiliepia ir dabar. (Jis – ELTA) galėjo tą įsivertinti ir prieš sutinkant tapti viceministru“, – penktadienį žurnalistams sakė I. A. Dobrovolskas.
Jo teigimu, svarbiausia žinia, nulėmusi A. Broko karjeros kultūros ministerijoje pabaigą, buvo viešai pasklidusi informacija, jog jis praėjusiais metais kontaktavo su Baltarusijos režimo lyderio Aliaksandro Lukašenkos komanda.
„Premjerė asmeniškai su juo (A. Broku – ELTA) nekalbėjo, bet premjerės komanda kalbėjosi, matėme ir tą įdomų skambutį Lukašenkai ar jo komandai. Labai prastai vertiname tokį poelgį (…). Bet koks bendravimas su atvirai priešiška mums valstybe ir bandymas sukontaktuoti su Baltarusijos režimu, ypač, jei tai buvo praėjusiais metais, yra tiesiog apgailėtinas elgesys“, – žurnalistams sakė I. Ruginienės patarėjas.
„Matome ne vieną istoriją, bet šitas (žingsnis – ELTA), ko gero, (buvo – ELTA) kertinis, nes čia yra labai peržengtos ribos“, – akcentavo I. A. Dobrovolskas.
Kaip skelbta, antradienį kultūros viceministro pareigas eiti A. Brokas penktadienį pranešė apie atsistatydinimą.
Vos pradėjęs eiti pareigas A. Brokas viešojoje erdvėje susilaukė kritikos dėl ankstesnės patirties dirbant ritmologu. Šis metodas laikomas pseudomokslu, o jį sukūrė astronomė iš Rusijos.
Be to, ketvirtadienį paaiškėjo, jog jis jau po Krymo aneksijos lankėsi Rusijoje. Tiesa, jis pažymėjo, jog po 2014-ųjų ne vieną kartą į Rusiją vyko todėl, kad filmavo filmą, kritikuojantį minėtos valstybės režimą.
Dar vieną pasipiktinimo bangą sukėlė pasirodžiusi informacija, jog A. Brokas praėjusiais metais kontaktavo su Baltarusijos režimo lyderio komanda.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė savaitės pradžioje teigė iš specialiųjų tarnybų nesulaukusi jokių neigiamų indikacijų apie naująjį viceministrą.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, prieš kelias savaites inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
