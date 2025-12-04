 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė tęs vizitus į regionus: lankysis Pakruojo rajone

2025-12-04 06:19 / šaltinis: BNS
2025-12-04 06:19

Premjerė Inga Ruginienė tęs vizitus į regionus, ketvirtadienį lankysis Pakruojo rajone.

Inga Ruginienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Premjerė Inga Ruginienė tęs vizitus į regionus, ketvirtadienį lankysis Pakruojo rajone.

REKLAMA
3

„Premjerė tęsia tai, ką darė ir būdama socialinės apsaugos ir darbo ministre – vyksta į regionus tam, kad bendraudama su vietos gyventojais, verslininkais ir politikais matytų esmines problemas bei galėtų įvertinti, ką galima padaryti geriau valstybės lygiu“, – BNS sakė Vyriausybės atstovės patarėjas Ignas Dobrovolskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jo, kad pamatytų realią, nepagražintą situaciją ir palaikytų tiesioginį ryšį su žmonėmis, I. Rugininė Pakruojyje susitiks su gyventojais, kad šie galėtų pasidalyti savo patirtimis.

Taip pat suplanuoti susitikimai su Pakruojo rajono savivaldybės vadovybe, Sigutėnų kaimo bendruomenės nariais, apsilankymai bendrovėje „Klovainių skalda“, Pakruojo sveikatos centre.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų