Ruginienė pritartų Stambulo konvenciijos ratifikavimui: nematau jokių kliūčių ir problemų

„Ne paslaptis, kad Lietuvoje tokie vertybiniai klausimai sukelia pakankamai daug diskusijų. Jeigu manęs klausiate asmeniškai, aš tikrai nematau jokių kliūčių ir problemų, kodėl neturėtų Lietuva ratifikuoti Stambulo konvencijos“, – spaudos konferencijos Rygoje metu ketvirtadienį teigė I. Ruginienė.
„Tikrai visada palaikiau šį veiksmą, tuo labiau, kad tai susiję ir su tarptautiniais mūsų įsipareigojimais, ir taip, kaip mes atrodome tarptautinėje erdvėje“, – pridūrė Vyriausybės vadovė.
Ji pažymėjo, kad Stambulo konvencijos ratifikavimo ir partnerystės įteisinimo klausimu Lietuvoje „visada vyravo nuomonių įvairovė“.
„Labai tikiuosi, kad ateis ta diena, kai mes visi galėsime vieningai sutarti, kad tam tikri vertybiniai klausimai turėtų būti tiesiog nuspręsti ir pamiršti“, – sakė I. Ruginienė.
Taip ji kalbėjo ketvirtadienį viešėdama Latvijoje, kurios parlamentas svarsto šalies pasitraukimą iš Stambulo konvencijos.
Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę Saeima iš esmės pritarė įstatymo projektui dėl Latvijos pasitraukimo iš Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo, vadinamosios Stambulo konvencijos.
Latvijoje Stambulo konvencija įsigaliojo praėjusių metų gegužės 1 dieną.
Tai tarptautinė sutartis, pagal kurią valstybės narės įpareigojamos parengti nuoseklią politiką, kad geriau apsaugotų moteris nuo visų smurto formų, taip pat moteris ir vyrus nuo smurto šeimoje.
Tai apima visapusiškos pagalbos ir apsaugos aukoms teikimą, krizių centrus, visą parą veikiančią karštąją liniją, specializuotus paramos centrus seksualinio smurto aukoms, taip pat smurto liudininkų vaikų apsaugą ir paramą.
Tuo metu Lietuva Stambulo konvenciją pasirašė 2013 metais, tačiau iki šiol neratifikavo.
Praėjusių metų kovą Konstitucinis Teismas paskelbė, kad Stambulo konvencija neprieštarauja Konstitucijai.
