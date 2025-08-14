Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė ne vienintelė: Rusijoje po Krymo aneksijos lankėsi 8 Seimo ir Vyriausybės nariai

2025-08-14 07:22 / šaltinis: BNS
2025-08-14 07:22

Rusijoje po Krymo aneksijos dėl įvairių priežasčių lankėsi aštuoni dabartinio Seimo ir Vyriausybės nariai, ketvirtadienį pranešė nacionalinis transliuotojas LRT.

Maskva sureagavo į Europos ir Ukrainos susitikimą: išvadino „nereikšmingomis“ BNS Foto

Rusijoje po Krymo aneksijos dėl įvairių priežasčių lankėsi aštuoni dabartinio Seimo ir Vyriausybės nariai, ketvirtadienį pranešė nacionalinis transliuotojas LRT.

REKLAMA
10

Socialdemokratai Birutė Vėsaitė, Orinta Leiputė ir Audrius Radvilavičius 2018 metais su ekskursija vyko į Pskovą ir Sankt Peterburgą.

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius į Rusiją vyko 2016 metais darbinio vizito, tuo metu jis ėjo Susisiekimo ministerijos Tarptautinių ryšių departamento vadovo pareigas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Socialdemokratų frakcijos narys Saulius Čaplinskas Rusijoje lankėsi 2017 ir 2018 metais, abu kartus kaip Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovas skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose.

REKLAMA
REKLAMA

Socdemas Vytautas Grubliauskas Kaliningrade buvo 2016 metais, kai ėjo Klaipėdos mero pareigas. Politikas sakė tiksliai nepamenantis, kodėl ten važiavo, bet greičiausiai tai buvo susiję su dviejų miestų – Klaipėdos ir Kaliningrado – partneryste.

REKLAMA

Socialdemokratas Giedrius Drukteinis su dukra Rusijoje irgi lankėsi 2016 metais. Su juo susisiekti LRT nepavyko, bet portalui „Lrytas“ po kelionės jis pasakojo norėjęs parodyti dukrai „blogio imperiją“, o Maskva jį maloniai nustebinusi.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė 2016 ir 2018 metais lankė gimines Maskvoje.

Seimo kancleris Algirdas Stončaitis darbiniais tikslais į Rusiją vyko 2016 metais. Tuo metu jis buvo Vidaus reikalų ministerijos kancleris.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų