TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė atvyko pas Nausėdą

2025-08-13 10:52 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 10:52

 Trečiadienio rytą socialdemokratų į premjeres deleguota Inga Ruginienė atvyko į antrąjį susitikimą su prezidentu Gitanu Nausėda. Jo metu bus aptarta politikės kandidatūra į Vyriausybės vadovo postą bei koalicijos formavimo procesas.

Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda (Elta) (nuotr. Josvydo Elinsko)

 Trečiadienio rytą socialdemokratų į premjeres deleguota Inga Ruginienė atvyko į antrąjį susitikimą su prezidentu Gitanu Nausėda. Jo metu bus aptarta politikės kandidatūra į Vyriausybės vadovo postą bei koalicijos formavimo procesas.

0

„Aš net neabejoju, kad prezidentas turėjo ir turi labai daug įvairių klausimų. Be abejo, turime aptarti ir darbinius klausimus. Praeitas susitikimas buvo apie tai ir šis susitikimas, matyt, bus detalesnis“, – žurnalistams prieš susitikimą sakė I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Socialdemokratė leido suprasti, jog su prezidentu gali būti aptariami ir šiuo metu pareigas einantys ministrai. 

„Žiūrėsime, kaip vystysis pokalbis (…). Aš turiu savo klausimų, kuriuos norėčiau aptarti“, – teigė kandidatė į premjeres. 

Kaip skelbta anksčiau, I. Ruginienė su prezidentu jau buvo susitikusi praėjusį penktadienį. Prieš susitikimą I. Ruginienė sakė, jog su šalies vadovu aptars dabartinių ministrų darbą, „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio užmojus keisti jų deleguotus ministrus partiniais žmonėmis, Regionų ministerijos steigimą bei kitus klausimus.

Po susitikimo I. Ruginienė sakė, jog prezidentas jai turėjo įvairių klausimų, į kuriuos buvo atsakyta. Vis dėlto, pasak socialdemokratės, Ministrų kabineto aptarimui laiko neužteko. Diskusijas šia tema nuspręsta palikti antrajam susitikimui. 

Jeigu I. Ruginienės kandidatūra šalies vadovui tiks, ji bus teikiama tvirtinti Seimui.

Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.

ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.

Tiesa, G. Paluckui, o kartu su juo ir visam Ministrų kabinetui atsistatydinus, iškilo būtinybė ne tik surasti naują Vyriausybės vadovą, bet ir išspręsti koalicijos klausimą.

Valdančiąją daugumą po Seimo rinkimų subūrusiems socialdemokratams teks apsispręsti, ar tęsti darbą su ankstesniais koalicijos partneriais – Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ bei „Nemuno aušra“, ar keisti kai kuriuos valdančiosios daugumos narius. 

Pastarosiomis dienomis vyko socialdemokratų, „aušriečių“ bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ derybinių grupių susitikimai. Susitikimo su socialdemokratai metu „Nemuno aušros“ atstovai sakė esantys pasiruošę tęsti darbą valdančiojoje daugumoje. Tuo metu demokratai socialdemokratams leido suprasti, jog nėra linkę toliau dirbti koalicijoje su R. Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“.

Savo ruožtu socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius po susitikimu su abiejų koalicijos partnerių atstovais pareiškė, jog nori susitikti su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Aurelijumi Veryga. M. Sinkevičius neslėpė, jog šios partijos atstovų dalyvavimas koalicijoje yra galimas. 

