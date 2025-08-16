Rokiškyje pro langą oriniu šautuvu šaudęs vyras pataikė į jauną moterį

2003 metais gimusi moteris į medikus nesikreipė.
Iš J. Basanavičiaus gatvėje esančių namų penktadienį, apie 10.40 val., šaudęs 1988 metais gimęs įtariamasis buvo neblaivus (0,5 prom.), jis uždarytas į areštinę.
Įvykio vietoje pareigūnai rado ir paėmė pneumatinį šautuvą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
