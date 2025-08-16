Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Rokiškyje pro langą oriniu šautuvu šaudęs vyras pataikė į jauną moterį

2025-08-16 09:41 / šaltinis: BNS
2025-08-16 09:41

Rokiškyje iš orinio šautuvo pro antro aukšto langą šaudęs vyras pataikė į merginą, šeštadienį pranešė Policijos departamentas.

Policija. ELTA / Dainius Labutis

Rokiškyje iš orinio šautuvo pro antro aukšto langą šaudęs vyras pataikė į merginą, šeštadienį pranešė Policijos departamentas.

1

2003 metais gimusi moteris į medikus nesikreipė.

Iš J. Basanavičiaus gatvėje esančių namų penktadienį, apie 10.40 val., šaudęs 1988 metais gimęs įtariamasis buvo neblaivus (0,5 prom.), jis uždarytas į areštinę.

Įvykio vietoje pareigūnai rado ir paėmė pneumatinį šautuvą.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

