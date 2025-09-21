Kalendorius
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Rokiškio rajone susidūrė automobiliai, sužaloti trys asmenys

2025-09-21 14:08 / šaltinis: ELTA
2025-09-21 14:08

Šeštadienį Rokiškio rajone, susidūrus dviems automobiliams, buvo sužaloti trys asmenys, pranešė policija.

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

Šeštadienį Rokiškio rajone, susidūrus dviems automobiliams, buvo sužaloti trys asmenys, pranešė policija.

REKLAMA
1

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, rugsėjo 20 d. apie 12 val. Rokiškio r., Palūšnių kaime, Kamajų gatvėje, vyras, gimęs 1939 m., automobiliu „VW Passat“ važiuodamas šalutiniu keliu, nelygiareikšmių kelių sankryžoje, nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio „BMW e90“ ir su juo susidūrė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Avarijos metu sužalotas automobilio „VW Passat“ vairuotojas ir kartu važiavusios keleivės, gimusios 1952 ir 1943 m. Visi trys asmenys gydomi ligoninėje.

Automobilio „BMW e90“ vairuotojas, gimęs 1992 m., eismo įvykio metu sužalojimų nepatyrė.

Dėl įvykio policija pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo Kodekso 281 str. – dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų