Rokiškio rajone susidūrė automobiliai, sužaloti trys asmenys

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, rugsėjo 20 d. apie 12 val. Rokiškio r., Palūšnių kaime, Kamajų gatvėje, vyras, gimęs 1939 m., automobiliu „VW Passat“ važiuodamas šalutiniu keliu, nelygiareikšmių kelių sankryžoje, nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio „BMW e90“ ir su juo susidūrė.
Avarijos metu sužalotas automobilio „VW Passat“ vairuotojas ir kartu važiavusios keleivės, gimusios 1952 ir 1943 m. Visi trys asmenys gydomi ligoninėje.
Automobilio „BMW e90“ vairuotojas, gimęs 1992 m., eismo įvykio metu sužalojimų nepatyrė.
Dėl įvykio policija pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo Kodekso 281 str. – dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!