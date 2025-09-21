Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Anykščių rajone išniekintas memorialas partizanams: išpieštos keturios „Z“ raidės

2025-09-21 10:05 / šaltinis: BNS
2025-09-21 10:05

Anykščių rajone, Sausalaukės, ant memorialo partizanams išpieštos keturios „Z“ raidės, sekmadienį pranešė Policijos departamentas.

Policija. BNS Foto

Anykščių rajone, Sausalaukės, ant memorialo partizanams išpieštos keturios „Z“ raidės, sekmadienį pranešė Policijos departamentas.

2

Anot jo, nusikaltimas pastebėtas šeštadienį, apie 16 valandą.

„Z“ raidę Rusijos kariuomenė pradėjo naudoti 2022 metų vasario 24 dieną pradėtame plataus masto kare prieš Ukrainą.

Seimas dar 2022-ųjų balandį priėmė Administracinių nusižengimų kodekso ir Susirinkimų įstatymo pataisas, kuriomis uždrausta viešai demonstruoti raides „Z“ ir „V“, Georgijaus juostą bei kitus Rusijos karo prieš Ukrainą simbolius. Tokie ženklai laikomi karinės agresijos ir karo nusikaltimų žmoniškumui propaganda.

