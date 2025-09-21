Jonavoje moteris nagais apdraskė policijos pareigūno veidą

Policijos departamento duomenimis, apie 22.12 val. Kauno gatvėje policijos pareigūnams iš buto išprašant nepageidaujamą moterį, pastaroji pradėjo aktyviais veiksmais priešintis ir nagais apdraskė Jonavos rajono policijos komisariato pareigūno veidą.
Įtariamoji, gimusi 1987 m., uždaryta į areštinė.
Policijos teigimu, sužalotam pareigūnui, gimusiam 1976 m., buvo suteikta medikų pagalbą, jis gydomas ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo Kodekso 286 str. – dėl pasipriešinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui
