TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Jonavoje moteris nagais apdraskė policijos pareigūno veidą

2025-09-21 10:41 / šaltinis: ELTA
2025-09-21 10:41

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Jonavoje šeštadienį vėlų vakarą moteris apdraskė policijos pareigūno veidą, informavo policija.

0

Policijos departamento duomenimis, apie 22.12 val. Kauno gatvėje policijos pareigūnams iš buto išprašant nepageidaujamą moterį, pastaroji pradėjo aktyviais veiksmais priešintis ir nagais apdraskė Jonavos rajono policijos komisariato pareigūno veidą.

Įtariamoji, gimusi 1987 m., uždaryta į areštinė.

Policijos teigimu, sužalotam pareigūnui, gimusiam 1976 m., buvo suteikta medikų pagalbą, jis gydomas ambulatoriškai.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo Kodekso 286 str. – dėl pasipriešinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui

