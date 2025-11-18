 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Rietavo savivaldybėje susidūrus trims automobiliams sužaloti keturi žmonės, tarp jų – mažametis

2025-11-18 11:29 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 11:29

Rietavo savivaldybėje pirmadienį susidūrus automobiliams, avarijoje sužaloti keturi žmonės, tarp kurių ir mažametis, pranešė policija.

Policija BNS Foto

Rietavo savivaldybėje pirmadienį susidūrus automobiliams, avarijoje sužaloti keturi žmonės, tarp kurių ir mažametis, pranešė policija.

REKLAMA
0

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 12.47 val. Budrikių kaime, kelyje Mažeikiai–Plungė–Tauragė, automobilis „Opel Zafira“, vairuojamas 1954 m. gimusio vyro, neaiškiomis aplinkybėmis išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir trenkėsi į krovininį automobilį „Scania“ , kurį vairavo 1991 m. gimęs vyras, bei automobilį „Peugeot“, kurį vairavo 1989 m. gimęs vyras. 

Dėl patirtų sužalojimų medikams iš viso keturi žmonės: „Opel Zafira“ vairuotojas ir keleivė (gim. 1952 m.) bei „Peugeot“ vairuotojas ir mažametis keleivis (gim. 2020 m.).

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų