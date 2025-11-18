Rietavo savivaldybėje susidūrus trims automobiliams sužaloti keturi žmonės, tarp jų – mažametis

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 12.47 val. Budrikių kaime, kelyje Mažeikiai–Plungė–Tauragė, automobilis „Opel Zafira“, vairuojamas 1954 m. gimusio vyro, neaiškiomis aplinkybėmis išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir trenkėsi į krovininį automobilį „Scania“ , kurį vairavo 1991 m. gimęs vyras, bei automobilį „Peugeot“, kurį vairavo 1989 m. gimęs vyras.
Dėl patirtų sužalojimų medikams iš viso keturi žmonės: „Opel Zafira“ vairuotojas ir keleivė (gim. 1952 m.) bei „Peugeot“ vairuotojas ir mažametis keleivis (gim. 2020 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!