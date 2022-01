Respiratorių renginiuose reikalauja iš vaikų, bet yra viena didelė problema

Vaikiškų medicininių kaukių rasti pirkti galima ir fizinėse, ir elektroninėse prekybos vietose. Vieneto kaina – nuo 16 centų.

Vis dėlto respiratorių rasti kur kas sunkiau. Fizinėse prekybos vietose jų niekur nėra, o internete parduoda vos kelios lietuviškos parduotuvės.

Respiratorių nėra nei vaistinėse, nei parduotuvėse

Vaikiškų respiratorių paklausą jaučia ir vaistinės, ir parduotuvės. Vis dėlto šiuo metu prekyboje vaikiškų respiratorių praktiškai neturi niekas.

„Eurovaistinės“ komunikacijos turinio vadovė Laura Čiginskaitė tv3.lt nurodė, kad šiuo klausimu yra bendradarbiaujama su tiekėjais ir tikimasi, kad artimiausiu metu gyuventojams jau bus galima pasiūlyti įsigyti vaikiško dydžio FFP2 respiratorių. Vis dėlto kol kas šio tinklo vaistinėse galima įsigyti tik vieno dydžio respiratorių.

Rinktis iš skirtingų dydžių respiratorių negali ir „BENU“ vaistinių tinklo klientai. Kaip nurodo vaistinių tinklo rinkodaros ir komunikacijos vadovas Mindaugas Urbas, čia šiuo metu parduodama 15,5 cm x 10,5 cm dydžio respiratoriai.

„Gintarinės vaistinės“ rinkodaros vadovė Irena Tėvelienė taip pat informuoja, kad šiuo metu ši vaistinė neturi vaikiškų respiratorių. Šis tinklas taip pat bendrauja su tiekėjais ir tikisi šią prekę turėti artimiausiu metu.

„Mūsų žiniomis tie respiratoriai, kurie įvardijami kaip vaikiški, nėra kokybiški produktai, o mums svarbiausia yra patikimumas. Respiratorių standartai sudaryti suaugusių žmonių apsaugai ir visos gaminio darbinės vertės yra numatytos suaugusiems žmonėms. Respiratoriaus paskirtis yra gerai prisispausti prie veido ir neleisti virusui būti įkvėptam.

Galime tik rekomenduoti, kad tėveliai atsakingai žiūrėtų ar respiratorius gerai priglunda prie jų atžalų veidų, gal tiesiog rankiniu būdu pavyktų sumažinti respiratoriaus kilpelių dydį, kaip ir minėjau svarbiausia yra jo prigludimas“, – tv3.lt komentuoja I. Tėvelienė.

„Camelia“ vaistinių tinklas vaikiškų respiratorių taip pat neturi. Tinklo komunikacijos projektų vadovė Žiedūnė Juškytė klientams rekomenduoja pasikalbėti su vaistininku.

„Turime įvairių gamintojų respiratorių, tad prieš perkant rekomenduojame pasitarti su vaistininku, kuris galėtų būti labiau tinkamas vaikui“, – tv3.lt komentuoja Ž. Juškytė.

Panaši situacija ir parduotuvėse. „Maximos“ lentynose galima rasti po du supakuotų suaugusiems skirtų respiratorių, galima rinktis iš juodos ir baltos spalvos.

„Vaikiško dydžio respiratorių kol kas neturime, tačiau dedame visas pastangas, kad asortimentas galėtų pasipildyti ir jais“, – tv3.lt komentuoja „Maximos“ komunikacijos ir įvaizdžio departamento didektorė Ernesta Dapkienė.

Vieno standartinio dydžio respiratoriais prekiauja ir „Rimi“. Tinko atstovė Gabrielė Šerėnaitė sako, kad taip yra dėl to, jog sertifikuotų vaikiškų respiratorių tiesiog nėra rinkoje.

„Iki“ parduotuvėse vaikiškų respiratorių nėra, tačiau, kaip nurodo tinklo atstovė Vaida Budrienė, dėl to laukiama tiekėjų informacijos.

Ministerija: galima rinktis ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių produkciją

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Spaudos tarnybos vyriausiasis specialistas Julijanas Gališanskis nurodo, kad skirtingų tipų priemonių galima įsigyti vaistinėse, fizinėse ar internetinėse parduotuvėse, taip pat galima rinktis užsienio tiekėjų produkciją.

Svarbu, kad respiratoriai atitiktų Europos Sąjungos standartus ir būtų pažymėtos CE ženklu.

„Apie konkrečių prekių prieinamumą rinkoje detaliau galėtų pakonsultuoti vaistinių arba prekybos įmonių atstovai“, – tv3.lt komentuoja J. Gališanskis.

Ministerijos atstovas primena, kad medicininių kaukių ir respiratorių dėvėjimas yra priskiriamas prie labai svarbių ir efektyvių COVID-19 ligos prevencijos priemonių.

„Pagal ES standartus pagamintos veido apsaugos priemonės geriausiai mažina užsikrėtimo koronavirusu riziką ir geriausiai sulaiko žmogaus į aplinką iškvepiamus lašelius“, – teigia J. Gališanskis.

Taip pat primenama, kad ir kitos nemedicininės COVID-19 ligos prevencinės priemonės yra svarbios.

„Gyventojams rekomenduojama dažniau plauti arba dezinfekuoti rankas, viešose vietose laikytis bent dviejų metrų atstumo nuo aplinkinių, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, dažniau vėdinti patalpas ir kt.

Šiuo metu sparčiai plintant Omikron atmainai, vertiname sąmoningų visuomenės narių apsisprendimą kuo labiau apriboti lankymąsi žmonių susibūrimo vietose, jei tai nėra būtina, ypač uždarose erdvėse“, – komentuoja J. Gališanskis.

Lietuva toli gražu ne vienintelė valstybė, susidurianti su respiratorių vaikams trūkumu. Užsienio žiniasklaida skelbė, kad, pavyzdžiui, Kalifornijoje, tėvai taip pat piktinasi negalintys rasti respiratorių savo vaikams. Įprasti, standartiniai respiratoriai vaikams yra per dideli.

Renginiuose uždarose erdvėse privaloma dėvėti respiratorius

Siekiant suvaldyti itin greit plintančios koronaviruso atmainos omikron plitimą, nuo sausio 17 d., visi vyresni nei 6 metų amžiaus žiūrovai ir dalyviai bei renginį aptarnaujantis personalas privalo viso renginio uždarose erdvėse metu dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius, priglundančius prie veido ir visiškai dengiančius nosį ir burną.

Respiratorių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems žmonėms, kurie dėl savo sveikatos būklės respiratorių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Tokiu atveju rekomenduojama dėvėti veido skydelį.

Pažymima, kad renginio organizatoriai privalo užtikrinti respiratorių dėvėjimo kontrolę viso renginio uždaroje erdvėje metu ir neaptarnauti respiratorių nedėvinčių žmonių.

Be to, renginių organizatoriams rekomenduojama renginio vietoje dalinti žiūrovams respiratorius bei iki renginio ir per pertraukas leisti vaizdo ar garso įrašą apie privalomą respiratorių dėvėjimą, saugaus atstumo laikymąsi, rankų dezinfekcijos būtinybę bei draudimą valgyti ir gerti salėje.

Be to, prie įėjimo į renginio vietą renginio organizatorius privalo pateikti informaciją (ne mažesnio nei A4 formato matomą užrašą) žiūrovams ar dalyviams apie tai, kad renginio metu privaloma dėvėti respiratorius, jei renginys organizuojamas uždaroje erdvėje.

Dėvėti respiratorius ar arba medicinines kaukes, kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną vyresniems nei 6 metų žiūrovams ar dalyviams rekomenduojama ir tokiu atveju, jei renginys vyksta atvirose erdvėse, tačiau nėra išlaikomas saugus, ne mažesnis kaip 2 metrų, atstumas, nuo kitų asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus).

Sparčiai plintant koronaviruso atmainai omikron, rekomenduojama gyventojams visada atsakingai įvertinti būtinybę dalyvauti renginiuose ar juos organizuoti, ypač tokius, kuriose susirenka įprastai nesusitinkantys žmonės iš visos Lietuvos ar užsienio valstybių. Renginius patariama organizuoti nuotoliniu būdu arba lauke.

Primenama, kad renginiuose draudžiama dalyvauti žmonėms:

– kuriems privaloma izoliacija, izoliavimo laikotarpiu;

– turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

– gavus teigiamą greitojo savikontrolės testo rezultatą (registruotis PGR tyrimo atlikimui).