Istorijų ciklą apie iki mūsų buvusių civilizacijų iškilimą, klestėjimą ir griūtį kuriantis karo istorikas Robertas Petrauskas tv3.lt laidoje „33min. su Artūru Anužiu“ sako, kad dabartiniai žmonės yra gerokai silpnesni nei mūsų seneliai ar proseneliai, matę karo žiaurumus.

„Mūsų tėvai gyveno sunkiau, bet karo nematė, mes karo nematėme, mūsų vaikai iš viso neįsivaizduoja, kas tas karas, mes gyvename pasaulyje, kuriame nėra kalbos apie išgyvenimą, vienintelis klausimas, kaip čia gyventi geriau, kaip čia gyventi patogiau? Kaip čia gyventi turtingiau? Viskas suprantama ir tai vakariečiai laiko savo pranašumu, atrodo, kad jie visi čia mums pavydi, galbūt, bet yra vienas labai svarbus dalykas – 90 proc. pasaulio žmonių negyvena tokioje būsenoje kaip mes“, – teigė Robertas Petrauskas.

Barbarai visada stipresni ir atsparesni

Ne vienos civilizacijos griūtį prisiminęs istorikas sako, kad įprastai visos didžiausios ir galingiausios imperijos buvo užkariautos barbarų tik tada, kai tapdavo apatiškos, per daug turtingos ir išlepusios bei apimtos vidinių rietenų ir kovų.

„Mes esame apatiškoje būsenoje, yra kitas gražus pasakymas, kad visos didžiosios civilizacijos miršta iš vidaus, jos visos iš tikrųjų nuvysta iš vidaus, jos yra kaip obuolys, kuris praranda syvus ir galiausiai ateina kažkoks barbaras ir nuskina, bet tai tik pasekmė. Romos imperija žlugo ne dėl to, kad ją, stiprią imperiją, nugalėjo barbarai. Puvo, puvo iš vidaus ir supuvo. Ir tai atsitiko visoms ir tai atsitinka tada, kai būsimos kartos praranda pagrindą ir vertybes, kurios jas sukūrė“, – sakė Robertas Petrauskas.

Pasak rašytojo, didžiosios valstybės susikūrė tada, kai buvo spaudžiamos kitų karingų tautų, valstybės žlunga tada, kai nebejaučia spaudimo ir kovos.

„Rusija yra šalis, kurioje mes nenorėtume gyventi, baisu būtų, bet jie laiko mus priešais ir gyvena ant išlikimo ribos ir jie yra barbarai, kurie yra atsparesni, stipresni ir galingesni ir kodėl barbarai visada laimi, kodėl kiekviena imperija buvo nugalėta barbarų? Juk imperijos yra turinčios technologijas, turinčios pinigus, turtus, turinčios sistemas ir visa kitą. Paskui ateina barbaras, tu jam paduodi dokumentus, va, žiūrėk, čia parašyta, čia mūsų siena, čia tavo, o jis sako, aš skaityti nemoku ir nusuka tau galvą ir tu nieko negali jam padaryti“, – pasakojo Robertas Petrauskas.

Didžiausia Vakarų vertybė – komfortiškas gyvenimas

Karo istorikas pastebi, kad pastaruosius dešimtmečius Vakarų visuomenė išlepo, jos pamatine vertybe tapo materialinės gėrybės, visuomenė nusisuko nuo Dievo ir krikščionybės, o tai veda prie valstybės silpnumo ir moralės smukimo.

„Kai kalbame apie patogumą ir komfortišką gyvenimą, tai ir yra visa Vakarų civilizacijos esmė, tu supranti, kad tu vis tiek įskiepijai tai savo vaikams, jeigu tu nori gyventi patogiai ir tai yra tavo gyvenimo tikslas, tai vaikai irgi. Jie nenori turėti vaikų, nes tai yra nepatogumas, jie nenori turėti iššūkių dėl to, kad tai yra nepatogumas, jie nori tiesiog pramogauti, nes toks jų gyvenimo supratimas, tokia Vakarų civilizacijos žmogaus pagrindinė siekiamybė ir laimė“, – tvirtino Robertas Petrauskas.

Jei norėtume, kad Lietuvoje pasidarytų Afrika, tai važiuotume į Afriką

O prie vidinės Vakarų griūties prisideda ir didžiulė imigracijos banga, kuri jau dabar yra supriešinusi ir suskaldžiusi visuomenę, kuri jau sunkiai tvarkosi su milijonais imigrantų iš musulmoniškų šalių ir Afrikos. Tiesa, istorikas pastebi, kad neįvardindama imigracija yra didžiausia ir svarbiausia valstybės problema, Europa pati save naikina.

„Čia tas politkorektiškumas yra savižudybės ideologija, kaip sako kai kurie, politkorektiškai negalima taip sakyti, bet jeigu mes norėtume, kad Lietuvoje pasidarytų Afrika, tai važiuotume į Afriką, o jeigu nenorime, kad pas mus būtų Afrika, tai mes turime teisę reguliuoti tą migrantų skaičių. Tai ir yra Europos nuopuolis, kuris neleidžia jai išsigelbėti, ji negali pasakyti: aš persigalvojau, aš nebūsiu tolerantiška, tada ji bus ne Europa“, – sakė Robertas Petrauskas.

Imigracijos problemoms vis augant, kai kurių šalių gyventojai griebiasi už galvų, mat imigrantai daro vis daugiau nusikaltimų, prastai integruojasi į visuomenę, kai kurie miestų rajonai tampa net policijai neįžengiamomis zonomis. Maža to, istorikas pastebi, kai musulmonai teroristai žudo europiečius vien dėl to, kad jie krikščionys, vakariečiai vis dažniau atsiprašinėja dėl praėjusių amžių kolonizacijos.

„Tas politkorektiškumas yra gražus, iš kitos pusės, yra silpnybė, dėl to, kad musulmonai, kurie aplenks krikščionis kiekiu, jie nesigaili nei dėl vieno nužudyto krikščionio, nei dėl vienos užkariautos žemės ir galų gale ta pati Palestina ir Izraelis yra toje teritorijoje, kur kažkada buvo krikščionių žemės. Viskas apie Viduržemio jūrą, įskaitant Siriją, Egiptą, Turkiją, buvo krikščioniškos žemės, kurias užkariavo musulmonai, dėl to, kad užkariavo.

Tai jie to nesigaili, jie tuo didžiuojasi ir čia gaunasi nelygybė, mes nelaidžiame sau sakyti apie tai, kad mums ne viskas patinka, mes sakome, mes gerbiame visas kultūras, o jie sako, mums dzin ta jūsų kultūra, dzin ta jūsų demokratija, dzin tos jūsų pasaulietiškos nesąmonės, mums vo ta jūsų kultūra neįdomu, mums reikia, kad jūs tik mokėtumėte mums pašalpas ir leistumėte mums gyventi“, – pasakojo Robertas Petrauskas.

Ir istorikas sako nematantis imigracijos klausimu jokių šviesių perspektyvų, nes imigrantų bus vis daugiau, o mes jų nesugebėsime deportuoti į jų gimtąsias šalis.

„Kai mes kalbame apie saulėlydį mes negalime sustabdyti jo va taip, pamatėme, kad pas mus negerai kažkas vyksta, paspaudėme mygtuką ir važiuojame atgal, viskas susitvarko, mes mirštame ir nieko negalime su tuo padaryti. ES realiai miršta, praranda žmones milijonais ir jeigu nieko nebūtų, niekas su mumis nekariautų ir nepultų, vis tiek ateina laikas kai ES bus praryta. Kieno? Tų, kurių yra daugiau“, – teigia Robertas Petrauskas.

Europa yra beviltiška, ji neturi nei valios, nei galios

Robertas Petrauskas tvirtina, kad visos vidinės problemos galiausiai veda prie išorinio silpnumo ir noro bet kokia kaina išlaikyti savo materialinę gerovę ir ramybę.

„Jeigu pažiūrėtume į paskutinius Europos 100 metų, Europa yra beviltiška. Ji neturi nei valios, nei galios, ji paskutinį karta kariavo stipriai I Pasauliniame kare ir paskui visą laika bijojo kariauti. II Pasauliniame kare ji bijojo iki paskutinės akimirkos, ji nesikišo nei į Ispaniją, nei į Čekoslovakiją, nei į Lenkiją, nei į Austriją, ji darė viską, kad tik kaip nors išvengtų karo, ji norėjo išvengti karo bet kokia kaina.

Viskas baigėsi tuo, kad Hitleris su Stalinu pasidalino viską, ką galėjo ir galiausiai vis tiek reikėjo kariauti. Europa buvo užimta ir ją išgelbėjo Amerika. Po II Pasaulinio karo jėgų santykis pasikeitė ir, jeigu ne Amerika, neaišku, kaip būtų su Europa, neaišku, kaip būtų buvę su Vakarų Vokietija ir taip toliau.

Ir visą laiką buvusi Šaltojo karo metu po Amerikos branduoliniu skėčiu, po Amerikos gynybos šarvais, Europa sumojo gyventi dvilypį gyvenimą, kuriame už nieką nereikia mokėti, kuriame tau nieko nereikia daryti, kuriame Amerika viskuo pasirūpins ir šiaip Amerika su tuo savo didžiavalstybiškumu su imperialistinėmis ambicijomis yra niekinga, palyginus su nuostabia, kultūringa, kito lygio Europa. Europa Amerikos atžvilgiu yra ne tik nedėkinga, bet ir arogantiška“, – laidoje „33min. su Artūru Anužiu“ pasakojo Robertas Petrauskas.

Europa nebeturi karių, kurie pasiruošę žūti

Kelias knygas apie II Pasaulinį karą parašęs istorikas sako, kad net jei Europos valstybės ir norėtų susiimti ir atkurti savo galią, jos jau nebeturi jėgų tą padaryti, o pasaulyje galią norinčios perskirstyti valstybės turi didžiulę paskatą stengtis įvesti naują pasaulio tvarką.

„Mes turėtume įsivaizduoti pasaulį kaip piramidę, kurioje žmonės gyvena gerai ir vadovauja, ir kurioje gyvena prastai, kurie nėra patenkinti savo padėtimi. Tai vakarietis nenori karo, nes jis piramidės viršuje po Amerikos skėčiu, Amerika irgi nenori keisti todėl, kad valdo prekybą, sąsiaurius, doleris yra pagrindinė pasaulio valiuta, nenori keisti tie, kurie viršuje.

Tada piramidėje yra tų valstybių, kurios įtakos nedaro, yra tokių šakalų, kurie stengiasi prisijungti prie tų, kurie gali kažką pasiekti ir yra grupė valstybių, kurioms norisi pakeisti esą tvarką. Toje pusėje yra Rusija, visas Islamo pasaulis, kuriam vadovauja Iranas, kuris finansuoja hučius, Hamas, Hesbolah. Iranas nėra Rusijos draugas nei kultūriškai, nei istoriškai, jie duoda dronų ir kitų karo įrenginių dėl to, kad jų visų tikslas yra nuversti Amerikos tvarką, jų visų tikslas yra pastatyti Europą į kampą ir kad daugiau ji nebevadovautų, kad jie galėtų vadovauti.

Ir jie visi vieningi ir nesustos, nes pajuto, kad Amerika yra silpnesnė, nei jie įsivaizdavo. Ir Europa yra absoliučiai beviltiška, ji neturi ne tik valios pasikeisti, bet net jei atsitiktų stebuklas ir Europa praregėtų, nors tai nėra įmanoma, paaiškėtų, kad Europa neturi dabar resursų, nebeturi karių, kuri pasiruošę žūti, kariauti“, – teigė Robertas Petrauskas.

Ar Europa ateitų į pagalbą?

Istorikas abejoja, ar Vakarų Europos šalys ateitų Lietuvai į pagalbą, jei mūsų šaliai iš tikrųjų iškiltų grėsmė būti užimtai Rusijos, kuri turėdama atominį ginklą ji visada gali pagrasinti branduoliniu karu.

„Yra tas visą laiką pas mus žaidimas bendras, kad yra blogis ir jis dėl visko kaltas, stalinai, putinai, jie yra pabaisos ir yra gėris, bet jei tu esi geras, ir nieko blogo nedarai, jei tavo žodžiai neparemti jokiais veiksmais kas iš tavo tiesos? Kas iš to, jei tu meluoji apie vertybes, bet negalvoji jų ginti, galvoji tik apie savo saugumą?

Istorija sako, kad jei karas prasidės pas mus, ta prasme Putinui nebūtinai reikia pradėti karą su NATO, Putinui reikia užpulti Baltijos šalis, pasiimti ir sakyti, kad gal dabar mes galėtume susitarti? Nes tos Baltijos šalys priklausė Rusijos imperijai, aš jums iš karto sakiau, jums reikėjo manęs tiesiog klausyti ir visa kita, ir yra daug šansų, kad Vakarų Europa nieko nedarys. Arba jie sakys, ne, ne, mes nesutinkame.

Tai baigėsi Šaltasis karas, Vakarų Europa sakė, mes niekada teisiškai nepripažinome, kad Baltijos šalys buvo okupuotos. Tai jūs ir nepripažinkite, bet kas iš to, jeigu nė vienas iš jūsų kareivių mums nepadėjo gintis? Kas iš to, kai jūs mums nedavėte „Patriot“ raketų dėl to, kad bijojote, kad jos atiteks priešui, nes mes negalime apginti savo žemės? Kas iš to, jeigu nė vienas italas, prancūzas, nelaiko lietuvių brolių už kuriais galėtų mirti, šalia kurio verta stovėti viename apkase?“ – klausia Robertas Petrauskas.

Naujienų portalo tv3.lt laidoje „33min. su Artūru Anužiu“ Robertas Petrauskas kalbėjo ne tik apie ateinančius karus, bet ir Lietuvos pasirengimą gintis užpuolus Rusijai, apie mūsų valdžios galimus sprendimus karo akivaizdoje, apie Europą iš vidaus naikinančią musulmonų imigraciją ir apie žlungančią Vakarų civilizaciją.

