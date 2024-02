Karo istorikas Robertas Petrauskas apie Lietuvos užpuolimą: pats blogiausias scenarijus yra šių metų ruduo

Tris knygas apie II pasaulinį karą parašęs Robertas Petrauskas sako matantis nemažai paralelių tarp didžiųjų pasaulio karų ir dabartinio Putino karo. Naujienų portalo tv3.lt laidoje „33min. su Artūru Anužiu“ apsilankęs istorijos tyrinėtojas įsitikinęs, kad jei Rusija apsispręs pulti Baltijos šalis, ji puls pirmiausia Lietuvą.

„Jeigu aš būčiau Putinas, nesiruoščiau karui ilgalaikiam, penkiais frontais, jeigu jie pultų Baltijos šalis, jie pultų Lietuvą, nes jiems reikia sujungti Suvalkų koridorių, jiems reikia tik Lietuvos, o kai jie pultų tik Lietuvą, labai didelis klausimas, ką darytų visi kiti, ką darytų estai, latviai, lenkai ir yra toks šansas, kad niekas nieko nedarytų. Jie susitvarkytų tą gabaliuką ir taip po gabaliuką, po gabaliuką“, – sakė Robertas Petrauskas.

Karas bus greičiau nei prognozuojama

NATO valstybių aukšto rango politikai ir generolai pastaruoju metu jau ne kartą įspėjo apie NATO šalims gresiantį karą su Rusija. Tačiau kada jis bus, prognozės skiriasi. Vieni tikina, kad po 5 metų, kiti, kad jau po dviejų. Tačiau „Substack“ kanale ne vieną ciklą apie karą sukūręs istorikas sako, kad mes jos galime sulaukti dar greičiau.

„Man atrodo, kad Putino minčių eiga yra lygiai tokia pati – Europa yra beviltiška, laikas veikia ne jo naudai. Šiaip Rusija perėjusi į sekinamojo karo fazę, skirianti 40 proc. biudžeto savo reikmėms, ji gali kariauti ilgai, problema yra ta, kad Putinas nori kažką laimėti, o jo gyvenimas yra ne begalinis, jis tiksi ir tiksi prie pabaigos. Todėl aš manau, kad bus karas greičiau nei mums atrodo, aišku, sąlyga tam yra Ukrainos pralaimėjimas.

Rusija dabar pereina į būseną, kai gali paruošti 200 tūkst. kareivių per metus, jeigu mes neturime kariuomenės, kuri gali atlaikyti, jie gali tiesiog dislokuoti papildomą armiją šalia pasienio“, – pasakojo Robertas Petrauskas.

Prieš pat Rusijos invaziją į Ukrainą, knygą apie Rusijos karus su Švedija parašęs istorikas abejoja, ar Vakarų Europos valstybės padėtų Lietuvai, jei jai iš tikrųjų grėstų pavojus.

„Istorija sako, kad jei karas prasidės pas mus, ta prasme, Putinui nebūtinai reikia pradėti karą su NATO, Putinui reikia užpulti Baltijos šalis, pasiimti ir sakyti, kad gal dabar mes galėtume susitarti? Nes tos Baltijos šalys priklausė Rusijos imperijai, aš jums iš karto sakiau, jums reikėjo manęs tiesiog klausyti ir visa kita ir yra daug šansų, kad Vakarų Europa nieko nedarys“, – svarstė Robertas Petrauskas.

Karo istorikas sako abejojantis Europos pagalba, nes jau daug kartų ji įrodė nesugebanti imtis realių veiksmų.

„Arba jie sakys, ne, ne, mes nesutinkame. Kai baigėsi šaltasis karas, Vakarų Europa sakė, mes niekada teisiškai nepripažinome, kad Baltijos šalys buvo okupuotos. Tai jūs ir nepripažinkite, bet kas iš to, jeigu nė vienas iš jūsų kareivių mums nepadėjo gintis? Kas iš to, kai jūs mums nedavėte „Patriot“ raketų dėl to, kad bijojote, kad jos atiteks priešui, nes mes negalime apginti savo žemės? Kas iš to, jeigu nė vienas italas, prancūzas, nelaiko lietuvių broliais už kuriais galėtų mirti, šalia kurio verta stovėti viename apkase?

Yra tas visa laiką pas mus žaidimas bendras, kad yra blogis ir jis dėl visko kaltas, stalinai, putinai, jie yra pabaisos ir yra gėris, bet jei tu esi geras, ir nieko blogo nedarai, jei tavo žodžiai neparemti jokiais veiksmais kas iš tavo tiesos? Kas iš to, jei tu meluoji apie vertybes, bet negalvoji jų ginti, galvoji tik apie savo saugumą?“ – kėlė klausimus Robertas Petrauskas.

Karo istorikas įsitikinęs, kad pasaulyje plečiantis karo židiniams mes einame link III Pasaulinio karo ir yra panašumų su II Pasauliniu karu.

„Putinas kariauja, jam padeda Šiaurės Korėja, jam padeda Iranas, padeda bet kas, kas nėra natūralūs jo sąjungininkai, bet kurie yra prieš dabartinę pasaulinę tvarką. Tie, kurie už dabartinę pasaulinę tvarką dalijasi į dvi dalis ir čia labai svarbus momentas, mes visą laiką kalbame apie Vakarus, kaip apie kažkokį vieną daiktą, kad Amerika ir Europa yra viena bendra Euroatlantinė civilizacija, bet šitame kare aiškiai vyksta lūžis, po kurio sulūš viskas ir pirmas lūžis, kuris ruošiasi atsitikti, yra Amerikos atsiskyrimas nuo Europos“, – tikino Robertas Petrauskas.

Europa yra beviltiška, be valios ir galios

Vakarų Europos politikais ir visuomene nusivylęs istorikas sako, kad istorija ne kartą parodė, kad Vakarų europiečiais ir jų pažadais negalima aklai pasitikėti.

„Jeigu pažiūrėtume į paskutinius Europos 100 metų, Europa yra beviltiška. Ji neturi nei valios, nei galios, ji paskutinį kartą kariavo stipriai I Pasauliniame kare ir paskui visą laika bijojo kariauti. II Pasauliniame kare ji bijojo iki paskutinės akimirkos, ji nesikišo nei į Ispaniją, nei į Čekoslovakiją, nei į Lenkiją, nei į Austriją, ji darė viską, kad tik kaip nors išvengti karo, ji norėjo išvengti karo bet kokia kaina.

Viskas baigėsi tuo, kad Hitleris su Stalinu pasidalino viską, ką galėjo, ir galiausiai vis tiek reikėjo kariauti. Europa buvo užimta ir ją išgelbėjo Amerika. Po II Pasaulinio karo jėgų santykis pasikeitė ir, jeigu ne Amerika, neaišku, kaip būtų su Europa, neaišku, kaip būtų buvę su Vakarų Vokietija ir taip toliau.

Ir visą laiką buvusi Šaltojo karo metu po Amerikos branduoliniu skėčiu, po Amerikos gynybos šarvais, Europa sumojo gyventi dvilypį gyvenimą, kuriame už nieką nereikia mokėti, kuriame tau nieko nereikia daryti, kuriame Amerika viskuo pasirūpins ir šiaip Amerika su tuo savo didžiavalstybiškumu, su imperialistinėmis ambicijomis yra niekinga, palyginus su nuostabia, kultūringa, kito lygio Europa. Europa Amerikos atžvilgiu yra ne tik nedėkinga, bet ir arogantiška“, – laidoje „33min. su Artūru Anužiu“ pasakojo Robertas Petrauskas.

Kelias knygas apie II Pasaulinį karą parašęs istorikas sako, kad net jei Europos valstybės ir norėtų susiimti ir atkurti savo galią, jos jau nebeturi jėgų tą padaryti, o pasaulyje galią norinčios perskirstyti valstybės turi didžiulę paskatą stengtis įvesti naują pasaulio tvarką.

„Mes turėtume įsivaizduoti pasaulį kaip piramidę, kurioje žmonės gyvena gerai ir vadovauja, ir kurioje gyvena prastai ir kurie nėra patenkinti savo padėtimi. Tai vakarietis nenori karo, nes jis piramidės viršuje po Amerikos skėčiu, Amerika irgi nenori keisti todėl, kad valdo prekybą, sąsiaurius, doleris yra pagrindinė pasaulio valiuta, nenori keisti tie, kurie viršuje.

Tada piramidėje yra tų valstybių, kurios įtakos nedaro, yra tokių šakalų, kurie stengiasi prisijungti prie tų, kurie gali kažką pasiekti ir yra grupė valstybių, kurioms norisi pakeisti esamą tvarką. Toje pusėje yra Rusija, visas Islamo pasaulis, kuriam vadovauja Iranas, kuris finansuoja hučius, Hamas, Hesbolah.

Iranas nėra Rusijos draugas nei kultūriškai, nei istoriškai, jie duoda dronų ir kitų karo įrenginių dėl to, kad jų visų tikslas yra nuversti Amerikos tvarką, jų visų tikslas yra pastatyti Europą į kampą ir kad daugiau ji nebevadovautų, kad jie galėtų vadovauti.

Ir jie visi vieningi ir nesustos, nes pajuto, kad Amerika yra silpnesnė, nei jie įsivaizdavo. Ir Europa yra absoliučiai beviltiška, ji neturi ne tik valios pasikeisti, bet net jei atsitiktų stebuklas ir Europa praregėtų, nors tai nėra įmanoma, paaiškėtų, kad Europa neturi dabar resursų, nebeturi karių, kuri pasiruošę žūti, kariauti“, – teigė Robertas Petrauskas.

Naujienų portalo tv3.lt laidoje „33min. su Artūru Anužiu“ Robertas Petrauskas kalbėjo ne tik apie ateinančius karus, bet ir Lietuvos pasirengimą gintis užpuolus Rusijai, apie mūsų valdžios galimus sprendimus karo akivaizdoje, apie Europą iš vidaus naikinančią musulmonų imigraciją ir apie žlungančią Vakarų civilizaciją.

