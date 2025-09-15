Rasa Budbergytė: Remigijus koaliciją bando įstumti į kampą, o prezidentas – Remigijų

Taip ji kalbėjo pirmadienį šalies vadovui atmetus „Nemuno aušros“ teiktas kandidatūras į aplinkos ir energetikos ministrus Povilą Poderskį ir Mindaugą Jablonskį.
„Remigijus bando įstumti į kampą ir mus (socialdemokratus – BNS), ir visą valdančiąją koaliciją. Lygiai taip pat, kaip ir prezidentas, neslėpsiu, bando įstumti į kampą Remigijų, kad jis teiktų tai, kas labiau patiktų prezidentui“, – BNS sakė R. Budbergytė.
Po šio prezidento sprendimo R. Žemaitaitis teigė, kad valdančiosios koalicijos sutartis nutrūks suėjus terminui, kada turi būti suformuota Vyriausybė.
Seimui yra pateikta Vyriausybės programa, tačiau parlamentarai antradienį už ją dar nebalsuos.
„Aš manau, kad mes turime laiko. Tą laiką reikia tiesiog išnaudoti rezultatyviai, kad būtų rezultatas, ir be emocijų, ir be jokių čia tokių, kaip sakoma, grasinimų, neaiškių paaiškinimų ir taip toliau“, – teigė R. Budbergytė.
„Mes, kaip socialdemokratai, tikrai bandysime kaip valdančiosios koalicijos ašis ieškoti tos išeities“, – sakė ji.
Kaip rašė BNS, pirmadienį prezidentas paprašė pateikti naujas aplinkos ir energetikos ministrų kandidatūras.
Anot valstybės vadovo, naujai paskirti ministrai privalo nekelti abejonių dėl savo ryžto ir gebėjimų ginti viešąjį interesą, galimybių atsispirti suinteresuotų grupių įtakai bei užtikrinti sklandžią ir rezultatyvią visuomenei ypač svarbių sričių veiklą.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė valstybės vadovui pateikė 14 ministrų kandidatūrų, tačiau šis paskyrė 12 iš jų.
Žemės ūkio ministru paskirtas „aušriečių“ pateiktas Andrius Palionis.
Rugpjūtį Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašė susitarimą dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.
Šios politinės jėgos formuoja ir dvidešimtąją Vyriausybę. G. Nausėda pareiškė, kad ministrais neskirs „Nemuno aušros“ narių, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo yra pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas.
P. Poderskis ir M. Jablonskis nėra „Nemuno aušros“ nariai.
