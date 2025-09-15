Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Rasa Budbergytė: Remigijus koaliciją bando įstumti į kampą, o prezidentas – Remigijų

2025-09-15 11:19 / šaltinis: BNS
2025-09-15 11:19

Stringant Vyriausybės formavimui socialdemokratų vicepirmininkė Rasa Budbergytė sako, kad „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis „stumia į kampą“ valdančiąją koaliciją, o „aušriečių“ kandidatus atmetęs prezidentas Gitanas Nausėda – R. Žemaitaitį.

Rasa Budbergytė BNS Foto

Stringant Vyriausybės formavimui socialdemokratų vicepirmininkė Rasa Budbergytė sako, kad „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis „stumia į kampą“ valdančiąją koaliciją, o „aušriečių“ kandidatus atmetęs prezidentas Gitanas Nausėda – R. Žemaitaitį.

REKLAMA
0

Taip ji kalbėjo pirmadienį šalies vadovui atmetus „Nemuno aušros“ teiktas kandidatūras į aplinkos ir energetikos ministrus Povilą Poderskį ir Mindaugą Jablonskį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Remigijus bando įstumti į kampą ir mus (socialdemokratus – BNS), ir visą valdančiąją koaliciją. Lygiai taip pat, kaip ir prezidentas, neslėpsiu, bando įstumti į kampą Remigijų, kad jis teiktų tai, kas labiau patiktų prezidentui“, – BNS sakė R. Budbergytė.

REKLAMA
REKLAMA

Po šio prezidento sprendimo R. Žemaitaitis teigė, kad valdančiosios koalicijos sutartis nutrūks suėjus terminui, kada turi būti suformuota Vyriausybė.

REKLAMA

Seimui yra pateikta Vyriausybės programa, tačiau parlamentarai antradienį už ją dar nebalsuos.

„Aš manau, kad mes turime laiko. Tą laiką reikia tiesiog išnaudoti rezultatyviai, kad būtų rezultatas, ir be emocijų, ir be jokių čia tokių, kaip sakoma, grasinimų, neaiškių paaiškinimų ir taip toliau“, – teigė R. Budbergytė.

„Mes, kaip socialdemokratai, tikrai bandysime kaip valdančiosios koalicijos ašis ieškoti tos išeities“, – sakė ji.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip rašė BNS, pirmadienį prezidentas paprašė pateikti naujas aplinkos ir energetikos ministrų kandidatūras.

Anot valstybės vadovo, naujai paskirti ministrai privalo nekelti abejonių dėl savo ryžto ir gebėjimų ginti viešąjį interesą, galimybių atsispirti suinteresuotų grupių įtakai bei užtikrinti sklandžią ir rezultatyvią visuomenei ypač svarbių sričių veiklą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė valstybės vadovui pateikė 14 ministrų kandidatūrų, tačiau šis paskyrė 12 iš jų.

Žemės ūkio ministru paskirtas „aušriečių“ pateiktas Andrius Palionis.

Rugpjūtį Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašė susitarimą dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.

REKLAMA

Šios politinės jėgos formuoja ir dvidešimtąją Vyriausybę. G. Nausėda pareiškė, kad ministrais neskirs „Nemuno aušros“ narių, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo yra pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas.

P. Poderskis ir M. Jablonskis nėra „Nemuno aušros“ nariai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Lukas Balandis)
Prezidentūra tikisi Ruginienės atsakomybės dėl kandidatų į aplinkos ir energetikos ministerijas
Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Dainius Labutis
Remigijus Žemaitaitis: po prezidento sprendimo koalicijos sutartis nutrūksta (10)
Aušrinė Norkienė (Fotobankas)
Norkienė apie prezidento verdiktą dėl Poderskio ir Jablonskio: dabar spręsti turi „Nemuno aušra“ (1)
Rasa Budbergytė (nuotr. Elta)
Budbergytė neatmeta, kad Žemaitaičio ultimatumai dėl koalicijos taps realybe (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų