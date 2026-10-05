Prokuratūra: buvusi policininkė neteisėtai gavo kompensacijas už būsto nuomą

Kaip teigiama prokuratūros pranešime, ikiteisminis tyrimas dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo bei dokumentų suklastojimo neteisėtai gaunant kompensaciją už būsto nuomą buvo pradėtas, gavus duomenų , kad Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) Molėtų rajono policijos komisariato tyrėja L. L. galimai neteisėtai gavo vadinamuosius butpinigius iš minėto komisariato biudžeto.
Įtarimai buvo pareikšti policijos pareigūnei L. L. bei fiktyviai jai būstą nuomojusiam A. S.
Tyrimą atlikę pareigūnai nustatė, kad nuo 2024 m. gegužės iki 2026 m. gegužės L. L. buvo išmokėti 7 238 eurai kaip kompensacija už šios pareigūnės iš A. S. tariamai išsinuomotą namo, esančio Molėtų rajone, dalį.
Anot teisėsaugos, tyrėja, norėdama pasinaudoti policijos pareigūnams numatyta teise gauti butpinigius, buvo pateikusi savo darbovietei dokumentus, kad kas mėnesį už šio būsto nuomą moka po 300 eurų. Nustatyta, kad neterminuota nuomos sutartis buvo sudaryta fiktyviai, pareigūnė tame būste negyveno. Už tai, kad A. S. sudarė su ja fiktyvią nuomos sutartį, L. L. jam sumokėjo daugiau nei 2 tūkst. eurų, o likusius pinigus išleido savo reikmėms.
Ikiteisminio tyrimo metu abu įtariamieji savo kaltę visiškai pripažino ir paprašė juos atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Prokuroras, įvertinęs įtariamųjų prašymą ir surinktus įrodymus, priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą ir bylą sprendimui dėl prokuroro nutarimo patvirtinimo perdavė teismui.
Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų ikiteisminio tyrimo teisėja savo sprendimu patvirtino prokuroro nutarimą dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo. L. L. ir A. S. buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, nustatant 1 metų laidavimo terminą. Teismas taip pat L. L. ir A. S. skyrė baudžiamojo poveikio priemonę – po 1 tūkst. eurų dydžio įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Jeigu laidavimo metu asmenys padarys naują baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų ar tyčinį nusikaltimą, sprendimas dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės gali būti panaikintas ir tokiu atveju bus sprendžiama dėl jų baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.
Pradėjus ikiteisminį tyrimą L. L. neteko darbo – buvo atleista iš tarnybos policijoje. Be to, buvusi pareigūnė privalės grąžinti Utenos AVPK, neteisėtai įgytas lėšas – 7 238 eurų. Dalį šios sumos ji jau grąžino, o likusią dalį pagal susitarimą su Utenos AVPK įsipareigojo atlyginti.
Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų ikiteisminio tyrimo teisėjos priimta nutartis yra įsiteisėjusi.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.