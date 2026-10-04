Policija nusprendė nepradėti tyrimo dėl galimai nutekėjusių šauktinių duomenų

Tai BNS šią savaitę nurodė Generalinė prokuratūra.
„Rugsėjo 24 d. policija priėmė pakartotinį nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį dėl galimai į trečiųjų šalių platformas patekusių šauktinių asmens duomenų. Šiuo metu nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą teisėtumas ir pagrįstumas yra vertinamas prokuroro“, – BNS nurodė prokuratūra.
Į teisėsaugą dėl galimai į trečiųjų šalių platformas patekusių šauktinių asmens duomenų jau kelis kartus kreipėsi Ignas Plunksnis ir jo vadovaujama Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija (JRDA).
Organizacijos rugpjūčio pabaigoje atlikta atvirųjų šaltinių žvalgybos analizė atskleidė, kad dėl visiškai atviro Lietuvos kariuomenės duomenų viešinimo formato trečiųjų šalių platformose buvo automatizuotu būdu surinkti ir paviešinti daugiau nei 158 tūkst. asmenų duomenys.
Nutekintuose archyvuise – šauktinių sąrašai su tiksliais sveikatos patikrinimo laikais?
Nutekintuose archyvuose, anot asociacijos, galima rasti 2019 metų bei 2023–2026 metų šauktinių sąrašus su tiksliais sveikatos patikrinimo laikais, gyvenamaisiais regionais bei gimimo metais.
„Asmeniškai aš į policiją kreipiausi pernai, kai birželio mėnesį gavau grasinimą susidoroti, kuriame naudojo informaciją, gautą iš šauktinių sąrašų. (...) Tuo metu man telefonu paaiškino (policija – BNS), kad neranda, kas man atsiuntė, dėl to nebus pradedamas tyrimas. (...) Šiemet mums su asociacija atradus, kad kelių metų šauktinių sąrašai yra nutekėję į trečiąsias platformas, surašėme ir asmeninį pareiškimą, kad atnaujintų tą savo tyrimą, ir tuo pačiu kaip asociacija surašėme prokuratūrai pareiškimą, kad jie gintų viešąjį interesą“, – BNS šią savaitę nurodė I. Plunksnis.
Anot jo, policija iš pradžių atmetė jo asmeninį prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą, jis buvo skundžiamas prokurorui, pastarasis kartu su asociacijos pareiškimu pavedė policijai pakartotinai ištirti visą situaciją. Vis tik rugsėjo 24 dieną tą daryti policija atsisakė.
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsisakymą motyvavo tuo, jog atvirų duomenų rinkimas „nelaikomas kibernetiniu incidentu“. Nors atsisakymo pagrįstumą vertina prokuroras, tačiau JRDA policijos nutarimą nepradėti tyrimo apskundė prokuratūrai.
I. Plunksnio teigimu, šiuo metu teismuose yra keturios jo ir asociacijos inicijuotos bylos dėl šauktinių duomenų skelbimo, o dar dėl dviejų atvejų rengiami dokumentai.
Šią savaitę buvo pranešta, kad Viešųjų pirkimų sistemoje trumpam buvo paviešinti dalies 2026 metais šaukiamų karo prievolininkų asmens duomenys, tai patvirtino kariuomenė, anot kurios, sutrikimą lėmė žmogiška klaida.
BNS rašė, kad Krašto apsaugos ministerija yra nutarusi keisti karo prievolininkų informavimo tvarką – tai numatančios pataisos registruotos šią savaitę.
Siūloma nuo 2027 metų sausio atsisakyti viešo šauktinių sąrašo ir sudaryti galimybę kiekvienam karo prievolininkui individualiai pasitikrinti informaciją apie save.
Pagal naują tvarką, identifikavęsis kariuomenės interneto svetainėje karys.lt, karo prievolininkas turėtų įvesti savo vardą, pavardę, gimimo datą ir keturis paskutinius asmens kodo skaitmenis.
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