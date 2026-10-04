Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija nusprendė nepradėti tyrimo dėl galimai nutekėjusių šauktinių duomenų

2026-10-04 16:37 / šaltinis: BNS / aut. /
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut. /
2026-10-04 16:37
Pridėkite kaip šaltinį Google

Policijai pakartotinai nusprendus nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl galimai į trečiųjų šalių platformas patekusių šauktinių asmens duomenų, atsisakymo pagrįstumą vertina prokuroras.

Lietuvos kariuomenė (nuotr. Elta)

Policijai pakartotinai nusprendus nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl galimai į trečiųjų šalių platformas patekusių šauktinių asmens duomenų, atsisakymo pagrįstumą vertina prokuroras.

REKLAMA
0

Tai BNS šią savaitę nurodė Generalinė prokuratūra.

„Rugsėjo 24 d. policija priėmė pakartotinį nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį dėl galimai į trečiųjų šalių platformas patekusių šauktinių asmens duomenų. Šiuo metu nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą teisėtumas ir pagrįstumas yra vertinamas prokuroro“, – BNS nurodė prokuratūra.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į teisėsaugą dėl galimai į trečiųjų šalių platformas patekusių šauktinių asmens duomenų jau kelis kartus kreipėsi Ignas Plunksnis ir jo vadovaujama Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija (JRDA).

REKLAMA
REKLAMA

Organizacijos rugpjūčio pabaigoje atlikta atvirųjų šaltinių žvalgybos analizė atskleidė, kad dėl visiškai atviro Lietuvos kariuomenės duomenų viešinimo formato trečiųjų šalių platformose buvo automatizuotu būdu surinkti ir paviešinti daugiau nei 158 tūkst. asmenų duomenys.

REKLAMA

Nutekintuose archyvuise – šauktinių sąrašai su tiksliais sveikatos patikrinimo laikais?

Nutekintuose archyvuose, anot asociacijos, galima rasti 2019 metų bei 2023–2026 metų šauktinių sąrašus su tiksliais sveikatos patikrinimo laikais, gyvenamaisiais regionais bei gimimo metais.

„Asmeniškai aš į policiją kreipiausi pernai, kai birželio mėnesį gavau grasinimą susidoroti, kuriame naudojo informaciją, gautą iš šauktinių sąrašų. (...) Tuo metu man telefonu paaiškino (policija – BNS), kad neranda, kas man atsiuntė, dėl to nebus pradedamas tyrimas. (...) Šiemet mums su asociacija atradus, kad kelių metų šauktinių sąrašai yra nutekėję į trečiąsias platformas, surašėme ir asmeninį pareiškimą, kad atnaujintų tą savo tyrimą, ir tuo pačiu kaip asociacija surašėme prokuratūrai pareiškimą, kad jie gintų viešąjį interesą“, – BNS šią savaitę nurodė I. Plunksnis.

REKLAMA
REKLAMA

Anot jo, policija iš pradžių atmetė jo asmeninį prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą, jis buvo skundžiamas prokurorui, pastarasis kartu su asociacijos pareiškimu pavedė policijai pakartotinai ištirti visą situaciją. Vis tik rugsėjo 24 dieną tą daryti policija atsisakė.

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsisakymą motyvavo tuo, jog atvirų duomenų rinkimas „nelaikomas kibernetiniu incidentu“. Nors atsisakymo pagrįstumą vertina prokuroras, tačiau JRDA policijos nutarimą nepradėti tyrimo apskundė prokuratūrai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

I. Plunksnio teigimu, šiuo metu teismuose yra keturios jo ir asociacijos inicijuotos bylos dėl šauktinių duomenų skelbimo, o dar dėl dviejų atvejų rengiami dokumentai.

Šią savaitę buvo pranešta, kad Viešųjų pirkimų sistemoje trumpam buvo paviešinti dalies 2026 metais šaukiamų karo prievolininkų asmens duomenys, tai patvirtino kariuomenė, anot kurios, sutrikimą lėmė žmogiška klaida.

REKLAMA

BNS rašė, kad Krašto apsaugos ministerija yra nutarusi keisti karo prievolininkų informavimo tvarką – tai numatančios pataisos registruotos šią savaitę.

Siūloma nuo 2027 metų sausio atsisakyti viešo šauktinių sąrašo ir sudaryti galimybę kiekvienam karo prievolininkui individualiai pasitikrinti informaciją apie save.

Pagal naują tvarką, identifikavęsis kariuomenės interneto svetainėje karys.lt, karo prievolininkas turėtų įvesti savo vardą, pavardę, gimimo datą ir keturis paskutinius asmens kodo skaitmenis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų