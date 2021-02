Profesorius siunčia įspėjimą dėl viruso plitimo: vasario 21 d. įvyko lūžis – to nebuvo net kalėdiniu laikotarpiu

Kaip aiškino LSMU profesorius M. Stankūnas, epidemiologinės teigiamos tendencijos, kurios džiugino ilgą laiką, šiandien tiesio yra sustojusios.

„Ir tą galima stebėti tiek naujų atvejų per 14 dienų 10 tūkst. gyventojų, tiek teigiamų testų procentų rodiklių dinamikoje. Ir kas įvyko, tikrai matome viruso efektyvaus reprodukcijos dydžio (Rt) peržengimą per vienetą. Jei visu kalėdiniu laikotarpiu turėdavome žemesne kaip 1 reikšme, pandemija buvo slūgstančiame režime, tai dabar matome daugiau nei vienetą, ir tas peržengimas įvyko vasario 21 dieną. Ar jis pasiliks toje riboje, ar ne šiuo metu pasakyti negalime“, – po susitikimo su prezidentu kalbėjo jis.

Anot M. Stankūno, kuo galima pasidžiaugti, kad jau trečią dieną iš eilės turime fiksuojamą vienženklį mirčių nuo COVID-19 skaičių.

„Tokio dalyko nebuvo daugiau kaip 100 dienų, paskutinį kartą vienženklis mirčių skaičius buvo užfiksuotas lapkričio 8 d.“, – sakė jis.

Daugiau savivaldybių, kur plitimas atsinaujina

Taip pat buvo pristatyta analizė, kaip atrodo situacija skirtingose.

„Ką mes matome, daugiau nei trečdalyje savivaldybių šiuo metų Rt yra daugiau nei vienetas. Įvertinus paskutinio sausio 19 d. susitikimo su prezidentu duomenis, tai tuo metu buvo tik 4 tokios savivaldybės. Tai dabar atsirado daugiau savivaldybių, kur galima stebėti tam tikrą epidemijos plitimo atsinaujinimą“, – kalbėjo M. Stankūnas.

Kaip informavo jis, didžiausios reikšmės stebimos Širvintų, Anykščių ir Švenčionių rajonų savivaldybėse – čia 7 dienų Rt rodiklis siekia 1,5.

„Bet tai yra mažos savivaldybės ir tie svyravimai yra labai dažni“, – sakė jis.

Sveikatos ekspertų taryba antradienį prezidentui Gitanui Nausėdai pateikė naujausius duomenis apie koronaviruso pandemijos eigą.

Valstybės vadovas su tarybos nariais taip pat diskutavo apie Europos Sąjungos sveikatos sąjungą, imuniteto pasus, aptars naujausius tyrimus dėl imuniteto prieš COVID-19.

REKLAMA

482 nauji atvejai

Per praėjusią parą šalyje nustatyti 482 nauji COVID-19 atvejai, mirė septyni žmonės, antradienį pranešė Statistikos departamentas.

Pastarųjų 14 dienų sergamumas koronavirusine infekcija 100 tūkst. gyventojų siekia 242,8 atvejo.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 194 tūkst. 833 žmonės.

Statistiškai pasveiko ir šiuo metu yra gyvi 180 tūkst. 640 žmonių, deklaruota – 132 tūkst. 430 pasveikusiųjų. Statistiškai šiuo metu serga 8122 žmonės, deklaruotas sergančiųjų skaičius siekia 56 tūkst. 501.

Deklaruotu sergančiuoju Statistikos departamentas laiko asmenį, kuriam buvo patvirtintas ligos atvejis ir ligos pabaiga nepatvirtinta gydytojo. Statistinis sergantysis yra asmuo, kuriam liga patvirtinta per pastarąsias 28 dienas. Praėjus šiam terminui, žmogus laikomas statistiškai pasveikusiu.

Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 3189 žmonės. Su šia infekcine liga – tiesiogiai ir netiesiogiai – siejamos 6207 mirtys.

Praėjusią parą pirma vakcinos doze paskiepyti 3567, antra – 1524 žmonės. Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze iš viso paskiepyta 125 tūkst. 518 žmonių, abiem dozėmis – 68 tūkst. 651 žmogus.

Praėjusią parą šalyje atlikti 6527 molekuliniai (PGR) tyrimai dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 2 mln. 51 tūkst. 452.

Be to, per parą atlikti 517 antigeno tyrimų. Iš viso jų atlikta 30 tūkst. 149.

Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per pastarąsias septynias dienas siekia 7,8 procento.

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydomi 1002 COVID-19 pacientai, 98 iš jų – reanimacijoje, deguonis papildomai tiekiamas 821 ligoniui, 57 pacientams taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.