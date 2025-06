Prieš mokesčių reformą protestuojantys ūkininkai po Seimo langais užvedė seną techniką

Šią savaitę ūkininkai ir vėl protestuoja prieš Seime kelią besiskinančius mokesčių pakeitimus.

(14 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vilniuje vyksta ūkininkų protestas

Ketvirtadienį jie ketina susitikti su valdžios atstovais ir dar kartą išdėstyti savo reikalavimus.

Visgi, jeigu politikai ūkininkų ir vėl neišgirs, šie žada grįžti po kelių mėnesių: „Kaip ir minėjau, rudenį su trenksmu.“

Atvežė senąją techniką

Šį kartą prie Seimo galima pamatyti ne nublizgintus šimtus tūkstančių eurų kainuojančius traktorius, o senąją, vietomis parūdijusią žemės ūkio techniką. Tokia pasirinkta neatsitiktinai.

„Na, pajuokausiu sakydamas: prašė, prašė ir prisiprašė. Tai ir atvežėme tokią techniką, su kuria mes savo ūkius sukūrėme ir dar ta pati technika vis dar dirba tuose pačiuose ūkiuose. Tiktai tiek, kad ji mažiau matoma. Žinote, važiuoti į Vilnių didelį atstumą norisi komfortiškiau. Na, čia, kaip matote, nėra labai komfortiška technika. O žiemą ypatingai, kaip praeitą kartą, gal net ir šalta būtų važiuoti“, – trečiadienį naujienų portalui tv3.lt sakė Lietuvos grūdų augintojų asociacijos (LGAA) pirmininkas Audrius Vanagas.

Prie senos žemės ūkio technikos taip pat pakabinti plakatai „A. Syso 5-mečio planas ūkiui – sugrįžti į praeitį“, „Atgal į šviesų rytojų?“

„Mes atvežame žinutę. Tai, kad mes nenorime grįžti į tą laikmetį, į kurį mūsų valdžia, panašu, jeigu priims Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymą, gali ir nustumti“, – pridūrė LGAA pirmininkas.

Anot A. Vanago, labiausiai ūkininkus piktina politikų nenoras įsiklausyti – patys inicijavę diskusijas dėl mokesčių pakeitimų, ūkininkai liko ant ledo.

„Noriu pabrėžti, kad patys inicijavome diskusijas. Atėję galvojome, kad bus diskusija, tačiau to nebuvo. Buvo tiktai mūsų išsakoma pozicija ir tylėjimas, užsisklendimas ir visiškas nereagavimas į mūsų siūlymus. Būtent tas labiausiai pykdo“, – komentavo A. Vanagas.

Supykdė socialdemokratai

Paklaustas, kas konkrečiai ignoravo ūkininkus, A. Vanagas buvo atviras: „Praktiškai nebuvo Socialdemokratų partijos atstovų, ypač mokesčių reformos autorių.“

„Tai jeigu tu nori priimti vienokį ar kitokį įstatymą ar jo pakeitimą, ateik, kalbėkis ir paaiškink žmonėms, kodėl tu tai darai. O dabar toks ignoravimas ir net nebandymas pasakyti, kodėl“, – pridūrė LGAA pirmininkas.

„Mes savo reikalavimuose esame išdėstę – GPM ir taip didinamas 33 proc., tai 5 proc. punktais prisidėti prie bendro biudžeto didinimo. Žinome, kad gynybai tikrai reikia.

Taip pat tam, kad sutvarkytume bendrą visumą, reikėtų Valstybinio socialinio draudimo įstatymą pakoreguoti taip, kad nebūtų tos mokestinės kupros, kuri tenka būtent jauniems ūkininkams, pažangiems, vidutiniams, ypač kuriantiems, gaminantiems, perdirbantiems, kurie dalyvauja trumposiose grandinėse, tiekia produkciją į mokyklas, darželius.

Būtent tiems ir kliūna didžiausia našta, skaičiuojant apie 40 proc. rėžyje nuo 42,5 tūkst. iki 89 tūkst. Įsivaizduokite – 40 proc. mokesčių sumokėti. Čia bankrutuotų bet koks verslas. Nes ūkininkavimas ir yra verslas“, – kalbėjo A. Vanagas.

Ūkininkų protesto metu tvarką prižiūri policija, Vilniaus viešosios tvarkos pareigūnai.

Ribojmas eismas

Kaip jau buvo skelbta, birželio 19 d. greta Seimo susirinkę ūkininkai protestavo prieš Vyriausybės mokesčių reformą ir reikalavo, kad parlamentas sumažintų siūlomus gyventojų pajamų mokesčių (GPM) tarifus. Įspėjamajame proteste „NE – mokesčių buldozeriui“ žemdirbiai pasirodė su keliais šimtais traktorių.

Pirmadienį Vilniaus miesto savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas teigė, kad būsimo protesto metu Gedimino prospekte nuo A. Goštauto g. iki Gynėjų g. ir Gynėjų gatvės dalyje nuo Gedimino pr. iki A. Tumėno g. galės stovėti 300 ūkio technikos vienetų.

Šiose gatvėje nuo birželio 25 d. 9 val. iki birželio 26 d. 21 val. bus ribojamas ir transporto eismas.

Pačiame proteste dalyvauti žada apie 500 žmonių.

Seimas balsuos dėl mokesčių pakeitimų

Ketvirtadienį Seimas planuoja paskutinį kartą balsuoti dėl daugiausia diskusijų sukėlusių GPM ir nekilnojamojo turto (NT) mokesčio pakeitimų.

Po svarstymo pritarta gyventojų pajamas nuo 2026-ųjų apmokestinti progresyviau, trimis tarifais – 20, 35 ir 32 proc.

Tačiau Seime gimė iniciatyvų taikyti pajamų mokesčio lengvatas žemdirbiams – siūlyta jų iki 12 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus (kitąmet – apie 27,6 tūkst. eurų) pajamas apmokestinti 5 proc., nuo 12 iki 36 VDU (apie 83 tūkst. eurų) – 15 proc., didesnėms nei 36 VDU taikyti 20 proc., tačiau šią iniciatyvą Seimas atmetė.

Dabar užregistruotas ir siūlymas, kad ūkininkų pajamos būtų apmokestintos dviem tarifais – 15 ir 20 proc., priklausomai nuo to, ar per metus gavo mažiau, ar daugiau nei 36 VDU sudarančias pajamas (maždaug 138 tūkst. eurų per metus).

Mokesčių pakeitimai turėtų įsigalioti nuo 2026-ųjų.

Jaunieji ūkininkai rėžė prie Seimo protestavusiems kolegoms

Praėjusią savaitę prie Seimo pusantro tūkstančio ūkininkų su traktoriais mitingavo prieš planuojamą mokesčių reformą. Tiesa, į protestą iš visos Lietuvos suvažiavo stambiausi ir vidutiniai ūkininkai, kurie ir uždirba daugiausiai. Smulkieji ūkininkai tikina, kad tai – turtingųjų ūkininkų protestas, kurie labiausiai aptekę pinigais ir didesnius mokesčius susimokėti gali.

Premjeras Gintautas Paluckas turtingųjų ūkininkų spaudimui mažinti gyventojų pajamų mokestį nepasiduoda ir siūlymų neatsiima. Premjeras dar kartą pakartojo – gyventojų pajamų mokesčio tarifai nebus peržiūrimi, mat ūkininkai ir taip turi nemažai lengvatų.

„Tai gerai, kad ministras savo sektoriumi rūpinasi, bet sprendimus galutinius priima Seimas. Vyriausybė yra jau pareiškusi savo poziciją dėl mokesčių paketo ir mokesčių paketą pateikė Seimui“, – per pirmąjį protestą sakė G. Paluckas.

Viena iš ūkininkų organizacijų – Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga – paskelbė nepalaikanti protesto, nes jis tenkina tik stambiausių ir turtingiausių ūkininkų interesus, o daugumos smulkiųjų ūkininkų reforma nepaliečia.

„Nei tų automobilių, nei tų vilų, nei Ispanijoj kažkokių namų – kuriam savo gerbūvį aplink ūkį ir viskas. Tai susiję labiausiai su ūkiu ir puoselėjam ūkį, o save pamirštam“, – kalbėjo Tauragės rajono ūkininkas Paulius Macas.

Savo ruožtu vienas iš protesto balsų A. Vanagas teigė, kad Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga – nedidelė žmonių grupė, kuri neatstovauja visų ūkininkų pozicijos.

„Yra labai keistas dalykas, kad ten 20–30 asmenų grupė. Ji priklauso Žemės ūkio rūmams. Kaip tik Žemės ūkio rūmai ir pateisina tai, ką mes nuolat sakome – ji neatstovauja žemės ūkio, bet vykdo valdžios nurodymus. Šiuo metu man matosi, kad jie yra akivaizdžiai palankūs valdžios interesams, ypač kai iškeltas Žemės ūkio rūmų naikinimo įstatymas“, – komentavo LGAA pirmininkas.