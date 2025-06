Žemaitaitis rėžė apie ūkininkų protestą: „Kai kurie yra neadekvatūs ir meluoja“

Apie tai „Žinių radijas” laidoje diskutuoja „Nemuno aušros" vadovas Remigijus Žemaitaitis.

Visų pirma, ūkininkai šiandien tęsia protestus. Tai ką ketinate daryti – ką jiems pasakysite? Jie juk laukia aiškaus valdžios atsako ir mažesnių mokesčių, nei šiuo metu yra numatyta

R. Žemaitaitis: Taip, ūkininkų pagrįstumas yra savotiškai taip, bet kadangi buvo nuspręsta, kad visos pajamos apskritai turi būti vienodai apmokestinamos Lietuvoje, tai tokiu principu ir laikomasi. Man pačiam irgi tenka ūkininkauti, tai daugiau teks sumokėti tiems ūkininkams, kurie yra daugiau verslininkai.

Tai yra tie ūkininkai, kurie turi daugiau kaip, 500 hektarų. Jeigu tavo pajamos, grynosios pajamos, reikėtų skaičiuoti, jeigu ūkis gauna grynųjų pajamų 100 tūkstančių, tai atmetus visas išlaidas, tavo mašinos išlaikymą…

Kitaip tariant, grynas pelnas.

R. Žemaitaitis: Taip, jam realiai padidėja 5 proc. mokestinė vertė, bet lygiai taip pat padidėja ir dirbantiems žmonėms pagal darbo santykius, kurie viršija 36 proc., asmenims, kurie dirba turėdami individualią veiklą.

Tai praktiškai visas tas pajamų mokestis didėja, bet automatiškai ūkininkams lieka toliau labai daug lengvatų. Rudenį planuojama, dar vieną pasiūlymą teiksiu, kad trejų metų finansinis vidurkis būtų skaičiuojamas.

Iš tikrųjų, būna vieni metai pelningi, kiti – nuostolingi, taip kad trejų metų vidurkis būtų logiškiausias. E. tollingo sistema ir kelių sistema, kuri įsigalioja nuo liepos 1 dienos, tai irgi matėte, ūkininkams paliekama žemės ūkio technikai tam tikros lengvatos – ji nepapuola į tam tikrą kelių apmokėjimo sistemą.

Toliau vykdomos derybos, kaip bus nuo kitų metų sausio 1 dienos, nes brangsta dyzelinis kuras dėl planuojamo akcizo ir vadinamosios sudedamosios kainos. Ir trečias, dar vienas variantas, yra diskutuojamas klausimas, kaip didiesiems ūkininkams padėti pereiti prie uždarųjų akcinių bendrovių.

Modelį jau su premjeru esame sugalvoję, reikia tik pakeisti visą teisinę bazę – reikia keisti mokesčių administravimo įstatymą, ir stambieji ūkininkai, kurių pajamos yra iki 300 tūkst., galės pereiti į UAB ir jų pelno mokestis bus 7 proc.

Ir tokiu atveju – dividendai. Ką pavyko įsiderėti ir ką pavyko sutarti, jeigu kalbant apie ūkininkus, tai toliau ūkininkų tiesioginės išmokos bus neapmokestinamos. Ir jeigu tu šiandieną gaudavai išmoką už nenašias pievas, už paukštukus, už mėsinius, už pieninius gyvūlius ir panašiai, tai tos tiesioginės išmokos bus neapmokestinamos.

Ir jeigu ūkininkas pereis į UAB, tai vėlgi taip pat tos tiesioginės išmokos nebūtų apmokestinamos jokia kita forma. Tai aš manau, kad ūkininkai, turėtų pereiti prie uždarųjų akcinių bendrovių. Taip, kyla klausimas su įsipareigojimais – su Nacionaline mokėjimo agentūra mes jokių problemų neturime, nes tai yra valstybės įsipareigojimai, tik su bankais bus problemos, bet dabar mes kuriame mechanizmą dėl valstybės garantuojamos pagalbos.

Ką jūs sakote, iš principo ūkininkai turbūt visa tai žino, ar ne?

R. Žemaitaitis: Ne, nežino, tikrai nežino.

Ką jūs darysite, kai šiandien išeisite pas juos į tą protestą?

R. Žemaitaitis: Bus plenarinis posėdis ir šiandien bus be proto įtempta darbotvarkė, panašu, kad Ūkininkams niekas neišaiškina. Dar kartą galiu pasakyti, aš pats su ūkininkais bendrauju, pats ūkininkauju, ir aš sekmadienį Rietave visą dieną praktiškai turėjau susitikimus.

Pirmadienį turėjau ir Klaipėdos rajone, ir vakar turėjau Šilalėje susitikimus – reikia išaiškinti. Jeigu ūkininkų sąjungos arba rajonų ūkininkų pirmininkai, tikrai galiu pasakyti, kai kurie yra neadekvatūs. Jie aiškina, kad jeigu jūs parduosite traktorių, jūs parduosite žemę, jūsų pajamos bus įskaičiuojamos. Kodėl jie meluoja?

Tiesiog matosi, kad žmogus yra neraštingas. Aš jį pažįstu ir tėvą pažįstu – stambus ir protingas ūkininkas, tai už sūnų turėtų būti didelė gėda, kai turi tokį sūnų, kuris neraštingumu pasižymi ir dar prirašo vėjų feisbuke, kad net gėda klausytis ir skaityti.

Ūkininkai labai daug nežino informacijos, jais yra manipuliuojama. Ypatingai manipuliuojama smulkiais ir mažais ūkininkais, o jiems realiai absoliučiai niekas nesikeičia, tiesiog reikia su jais kalbėtis – didžioji problema yra komunikacija.

Ne aš čia turėčiau kalbėti, o turėtų kalbėti finansų ministras – jis turėtų teikti šitą informaciją, ir ūkininkų atstovybės. Aš su jais visais tikrai bendrauju, nebijau su jais šnekėtis ir reikia su jais šnekėtis, bet lygiai taip pat reikia šnekėtis ir su smulkiais verslininkais.

Sekmadienį turėjau susitikimą Rietavo turguje – pusę dienos praleidau ten. Ir vėl girdžiu kalbas: „Va, čia dabar panaikins verslo liudijimus.“ Nieko jie nepanaikina – verslo liudijimai lieka. O dėl apyvartos ribos, dėl kurios Sysas su Skaiste buvo visiškai nublūdiję ir nuleidę ją iki 20 tūkst. – dabar grįžome prie 43 tūkst., o šiuo metu riba yra 50 tūkst..

Mano projektas, kur PVM riba būtų 55 tūkst., o dabar yra 43,5 tūkst., tai rudenį grįšime prie šitos sumos, procesai vyksta. Dėl ko tai vyksta dabar? Mes turime priimti iki liepos 1 dienos, nes mus įpareigoja Konstitucinis teismas.

Jeigu nebūtų taikomas šešių mėnesių laikotarpis, tai to nebūtų. Dabar turime Konstitucinio teismo reikalavimą, kad mokestiniai įstatymai turi būti priimami likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams, dėl to esame priversti tai priimti iki liepos 1 dienos.

Tai ūkininkai, išgirdę visa tai, turėtų iš principo išsiskirstyti?

R. Žemaitaitis: Ne, ūkininkai tikrai kelia pagrįstų reikalavimų.

Ar dabar dar gali būti kokių nors pokyčių Seime, nes kaip jie padarys spaudimą?

R. Žemaitaitis: Nereikia daryti spaudimo, su ūkininkais reikia kalbėti, jiems niekas nepasako. Pavyzdžiui, dabar eina kitas mano projektas, irgi ūkininkams, kad leisti įsigyti žemės paskirties žemę iki 5 hektarų, kuri yra valstybės nuomojama.

Tai jie sako: „O, mes turbūt net to nežinojome.“ Kai pasakiau, kad bus skaičiuojamas trijų metų finansinis vidurkis, vėl: „Ir to nežinojome.“ Kai pradedame kalbėti apie galimą valstybės laidavimą ir garantijas – ir to jie nežinojo.

Tai yra bėda, kad ūkininkų sąjungos skyrių pirmininkai arba Lietuvos organizacijos tiesiog kaip tamsius kačiukus juos ten tampo, ir jie nežino. Kai susitinkame, su jais pasišneki, kai tu jiems duodi argumentus, tada jie sako: „O, mes ir to nežinojome“ – tiesiog reikia paimti ir dirbti su žmonėmis.

Pilnos laidos klausykite čia: