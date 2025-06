Trečiadienį ūkininkai tik susiveš techniką protestui: nekelsime triukšmo iš pagarbos pareigūnams

„Mes, pagrindiniai organizatoriai, atvyksime prie Seimo, tačiau pasitarėme viduje ir nusprendėme, kad trečiadienį didelio triukšmo nekelsime iš pagarbos pareigūnams, kurie taip pat rengia savo protestą“, – Eltai teigė A. Vanagas.

Policininkai, pasieniečiai, ugniagesiai, aplinkosaugininkai ir kiti pareigūnai trečiadienį prie Vyriausybės rengia įspėjamąjį protestą, kuriuo sieks priminti politikams apie jų duotą pažadą didinti algas.

Kaip pranešė Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS), protesto akcijos pabaigoje pareigūnai Vyriausybės atstovams įteiks nereikalingas tarnybines uniformas.

Planuojama, jog proteste dalyvaus iki 100 teisėsaugos ir aplinkosaugos įstaigų pareigūnų.

Pasak A. Vanago, trečiadienį Gedimino prospekte bus išrikiuota visa ūkininkų atsivežta senovinė technika, o ketvirtadienį gyvai iš balkono stebės, kaip Seimas balsuos už Nekilnojamojo turto (NT) ir Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymų projektus. Po posėdžio, ūkininkai grįš prie savo technikos, atliks demonstraciją.

„Į vakaro pusę jau bus paruošta mūsų ekspozicija. Ketvirtadienį, nuo 9 val. prie parlamento rinksis visi ūkininkai, kurie per Seimo posėdį keliaus į balkoną ir gyvai stebės, kaip vyksta mokesčių įstatymų priėmimas. Vėliau rikiuosimės prie technikos, parodysime jos grėsmingą bruzdesį ir išreikšime savo valią“, – teigė ūkininkų atstovas.

Vilniaus miesto savivaldybė patvirtino, kad protesto metu Gedimino prospekte nuo A. Goštauto g. iki Gynėjų g. ir Gynėjų gatvės dalyje nuo Gedimino pr. iki A. Tumėno g. stovės iki 300 ūkio technikos vienetų. Šiose gatvėse nuo birželio 25 d. 9 val. iki birželio 26 d. 21 val. bus ribojamas ir transporto eismas.

Kaip jau buvo skelbta, birželio 19 d. greta Seimo susirinkę ūkininkai protestavo prieš Vyriausybės mokesčių reformą ir reikalavo, kad parlamentas sumažintų siūlomus gyventojų pajamų mokesčių (GPM) tarifus. Įspėjamajame proteste „NE – mokesčių buldozeriui“ žemdirbiai pasirodė su keliais šimtais traktorių.

ELTA primena, kad ketvirtadienį Seimas planuoja paskutinį kartą balsuoti dėl daugiausia diskusijų sukėlusių GPM ir nekilnojamojo turto (NT) mokesčio pakeitimų.

Po svarstymo pritarta gyventojų pajamas nuo 2026-ųjų apmokestinti progresyviau, trimis tarifais – 20, 25 ir 32 proc.

Tačiau Seime gimė iniciatyvų taikyti pajamų mokesčio lengvatas žemdirbiams – siūlyta jų iki 12 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus (kitąmet – apie 27,6 tūkst. eurų) pajamas apmokestinti 5 proc., nuo 12 iki 36 VDU (apie 83 tūkst. eurų) – 15 proc., didesnėms nei 36 VDU taikyti 20 proc., tačiau šią iniciatyvą Seimas atmetė.

Dabar užregistruotas ir siūlymas, kad ūkininkų pajamos būtų apmokestintos dviem tarifais – 15 ir 20 proc., priklausomai nuo to, ar per metus gavo mažiau, ar daugiau nei 36 VDU sudarančias pajamas (maždaug 138 tūkst. eurų per metus).

Mokesčių pakeitimai turėtų įsigalioti nuo 2026-ųjų.