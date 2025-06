Prie Seimo užfiksavo įspūdingus vaizdus: burzgia traktoriai, ūkininkai protestuoja

Akciją inicijuoja Lietuvos grūdų augintojų asociacija (LGAA) kartu su Lietuvos žemės ūkio taryba (ŽŪT) ir Lietuvos ūkininkų sąjunga (LŪS). Prie protesto prisijungs ir Raimondo Šimaičio vadovaujama asociacija „Atoveiksmis“, kuri organizavo balandį ir birželį vykusius protestus prieš nekilnojamojo turto (NT) mokestį.

Ūkininkų protestas (10 nuotr.) Ūkininkų protestas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Ūkininkų protestas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Ūkininkų protestas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) +6 Ūkininkų protestas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Ūkininkų protestas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Ūkininkų protestas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Ūkininkų protestas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Ūkininkų protestas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Ūkininkų protestas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Ūkininkų protestas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ūkininkų protestas

Vilniaus miesto savivaldybės atstovas Irmantas Kuzas Eltai patvirtino, kad mitingui buvo išduotas leidimas. Nepriklausomybės aikštėje vyksiančiame mitinge galės dalyvauti 3 tūkst. žmonių, bus pastatyta scena. Gedimino prospekte nuo A. Goštauto iki Jogailos gatvių galės stovėti ne daugiau kaip 300 traktorių.

REKLAMA

REKLAMA

Tiesa, kaip prie protesto nesijungianti skelbė Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga, šiuo mitingu didžiausių Lietuvos žemvaldžių atstovai siekia išvengti teisingo mokesčių mokėjimo.

REKLAMA

LGAA teigimu, protestas inicijuojamas parlamentui ketinant priimti mokesčių įstatymus, ignoruojant ūkininkų pateiktas pastabas. Pasak asociacijos, gyventojų pajamų mokesčio (GPM) pokyčiai neproporcingai paveiks ūkininkus, kurie didelę dalį uždarbio turi investuoti atgal į savo veiklą.

Pasak LGAA pirmininko Audriaus Vanago, ši akcija gali tęstis ir kitą savaitę, kadangi Seimas šį ketvirtadienį planuotą GPM ir NT mokesčio priėmimą nukėlė į birželio 26 d.

REKLAMA

REKLAMA

Tai ne pirma šalies ūkininkų iniciatyva prieš jiems nepalankią valdžios nukreiptą politiką. Jie surengė du protestus praėjusių metų žiemą.

Tąkart į sostinę susirinkę keli tūkstančiai ūkininkų protestavo prieš reikalavimus taisyti daugiamečių pievų atstatymo tvarką, ragino stabdyti rusiškų grūdų tranzitą, grąžinti iki 2024 m. galiojusius „žaliojo“ dyzelino ir suskystintųjų naftos dujų akcizus, spręsti vadinamąją pieno krizę sureguliuojant prekybos grandinę, stabdyti saugomų teritorijų plėtrą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

ELTA primena, kad kitą savaitę Seimas planuoja paskutinį kartą balsuoti dėl daugiausia diskusijų sukėlusių GPM ir NT mokesčio pakeitimų.

Po svarstymo pritarta gyventojų pajamas nuo 2026-ųjų apmokestinti progresyviau, trimis tarifais – 20, 35 ir 32 proc.

Tačiau Seime gimė iniciatyvų taikymi pajamų mokesčio lengvatas žemdirbiams – siūlyta jų iki 12 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus (kitąmet – apie 27,6 tūkst. eurų) pajamas apmokestinti 5 proc., nuo 12 iki 36 VDU (apie 83 tūkst. eurų) – 15 proc., didesnėms nei 36 VDU taikyti 20 proc., tačiau šią iniciatyvą Seimas atmetė.

REKLAMA

Buvo registruotas ir siūlymas, kad ūkininkų pajamos būtų apmokestintos dviem tarifais – 15 ir 20 proc., priklausomai nuo to, ar per metus gavo mažiau, ar daugiau 60 VDU pajamas (maždaug 138 tūkst. eurų per metus).

Pirmąjį būstą šiuo metu Seimas linksta apmokestinti nuo 450 tūkst. eurų jo vertės „grindų“, ne pagrindinio būsto vertės sumuojamos ir apmokestinamos nuo 50 tūkst. eurų.

Mokesčių pakeitimai turėtų įsigalioti nuo 2026-ųjų.