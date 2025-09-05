Kalendorius
  tv3.lt
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentūra patvirtino, kad Saulytė nebus teikiama į aplinkos ministres

2025-09-05 17:32 / šaltinis: ELTA
2025-09-05 17:32

Prezidento vyriausiasis patarėjas Federikas Jansonas patvirtino, kad paskirtoji premjerė Inga Ruginienė prezidentui neteiks „aušriečių“ į aplinkos ministres deleguotos Renatos Saulytės kandidatūros. Pasak jo, apie tai I. Ruginienė prezidentą informavo penktadienį neskelbto susitikimo metu. 

Renata Saulytė

Prezidento vyriausiasis patarėjas Federikas Jansonas patvirtino, kad paskirtoji premjerė Inga Ruginienė prezidentui neteiks „aušriečių“ į aplinkos ministres deleguotos Renatos Saulytės kandidatūros. Pasak jo, apie tai I. Ruginienė prezidentą informavo penktadienį neskelbto susitikimo metu. 

4

„Pokalbio metu prezidentas buvo informuotas, kad premjerė jūsų minimo asmens į aplinkos ministrus teikti neplanuoja“, – Eltai teigė F. Jansonas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį Elta, remdamasi šaltinių informacija, pranešė, kad paskirtoji premjerė Inga Ruginienė atmetė „aušriečių“ deleguotos Renatos Saulytės kandidatūrą į aplinkos ministres. Šaltinių teigimu, sprendimas buvo priimtas įvertinus kandidatės kompetencijų trūkumą.

ELTA primena, jog kandidatė į aplinkos ministres ketvirtadienį susitiko su I. Ruginiene. Po susitikimo pati R. Saulytė žurnalistams teigė suprantanti, jog jai trūksta reikiamų kompetencijų ministerijos vadovės darbui. Vis tik, ji tikino, jog tapusi ministre burtų stiprią specialistų komandą.

Ketvirtadienį prezidentas pareiškė skeptiškai vertinantis „aušriečių“ deleguojamą kandidatę. Vis dėlto, anot jo, pirmiausia dėl R. Saulytės kandidatūros turi apsispręsti I. Ruginienė.

Su R. Saulyte Eltai susisiekti nepavyko.

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis žurnalistams yra patvirtinęs, kad R. Saulytė nėra vienintelė kandidatė vadovauti Aplinkos ministerijai, tačiau kitų siūlomų pavardžių neatskleidė.

R. Saulytė nuo gegužės dirbo Rimanto Mockaus vadovaujamos Teisingumo ministerijos kanclere, tačiau šiose pareigose išbuvo tik kelis mėnesius. 

Anksčiau kandidatė į aplinkos ministres yra vadovavusi mažmeninės prekybos tinklo „Maxima“ grupės komunikacijai, dirbo medicininę įrangą gaminančios bendrovės „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vidinės komunikacijos vadove.

