98-erių Valdas Adamkus atsivėrė apie sveikatą ir rutiną: 1 jo sakinys spaudžia širdį

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams V. Adamkus sutiko trumpai papasakoti apie tai, kaip laikosi bei kokia jo sveikata dabar.
Valdas Adamkus laiką leidžia namuose
Susisiekus su kadenciją baigusiu prezidentu, šis atskleidė, kad šiuo metu gyvena vasariškomis nuotaikomis.
V. Adamkus pasakojo, kad dabar stebi vasaros dienas laiką leisdamas namuose.
„Ką galiu pasakyti – vasara, kaip ir visiems, keičiasi diena iš dienos. Viena diena yra graži, kita nelabai. Aš esu čia, gražioje namų aplinkoje, nieko naujo.
Sulaukiu tai vieno, tai kito skambučio, kaip ir iš jūsų“, – trumpa savo vasaros apžvalga dalijosi V. Adamkus.
Pasiteiravus pašnekovo, kaip jis gyvena dabar, jis atsakė trumpai: „Jeigu klaustumėte, kaip aš gyvenu, tai galiu pasakyti vienu žodžiu – egzistuoju.“
O paklaustas apie sveikatos būklę, prezidentas V. Adamkus šyptelėjo: „Pas mane viskas tvarkoje, man viskas gerai.“
Nėra aišku, rudenį dirbs prezidentūroje ar namuose
Pasidomėjus, kur prezidentas planuoja leisti rudens sezoną – namuose ar Prezidentūroje – jis prisipažino, kad kol kas nėra aišku.
„Kol kas jokių žinių, leidžiame laiką ir pagalvojame apie tai tą, tai apie kitą, bet kol kas dar nieko nėra sugalvoto, nieko nėra padaryto“, – aiškino jis.
Pasak jo, tik kalendorinio rudens metu yra tam tikrų planų, tačiau šių metų uždarymas – vis dar miglotas.
„Iki rugsėjo pirmos dienos mes niekam nieko nesame įsipareigoję, o paskui jau žiūrėsime, kaip užbaigsime metus“, – atskleidė V. Adamkus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!