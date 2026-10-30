Prezidento Valdo Adamkaus 100-mečiui – unikalūs ir dar nematyti kadrai: „Tai, iš tikrųjų, lobis“

Fotografijose sustabdytos akimirkos šiandien tampa ne tik istorijos liudijimu, bet ir priminimu apie žmogų, slypintį už prezidento titulo.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Dešimtys fotojuostelių, kelis dešimtmečius saugotų garsaus fotografo Antano Sutkaus archyve. Ir visose jose įamžintas prezidentas Valdas Adamkus. Daugelis šių kadrų iki šiol nebuvo pamatę dienos šviesos. O artėjant šimtajam jo Ekscelencijos jubiliejui, laiko išsaugotos akimirkos atskleidžia nematytus Prezidento gyvenimo puslapius.
Jau visai netrukus, lapkričio 3-iąją, prezidentui Valdui Adamkui sukaks šimtas metų. Tad Valdovų rūmuose surengta išskirtinė Antano Sutkaus fotografijų paroda. Čia – paprastos, kasdienės akimirkos, kurias garsusis fotografas įamžino bičiulio akimis. Viena tokių – 1991-ųjų žiema, Čikaga. Tuo metu dar būsimasis Lietuvos prezidentas savo namų kieme, glėbyje nešinas malkomis.
„Visur pagrindinis dėmesys žmogui – pagarba ir betarpiškas santykis. Ar Lietuvos provincijos žmogus, ar Lietuvos išeivis Čikagoje, būsimas Prezidentas“, – sakė parodos kuratorius Artūras Morozovas.
Fotografijų parodoje – kadrai iš Adamkaus gyvenimo
Per A. Sutkaus objektyvą V. Adamkus matomas ne tik darbo aplinkoje, bet ir šalia savo gyvenimo pakeleivės, mylimos žmonos Almos.
„Tai, iš tikrųjų, lobis, kurį pats Antanas Sutkus atrado savo namuose ir juo pasidalino šiandien. Gražus, spalvingas, prasmingas, bet jau buvęs gyvenimas“, – kalbėjo 1998–2002 m. Prezidento Valdo Adamkaus patarėjas Darius Kuolys.
„Tiesiog, vat, asmenybė. Asmenybė vienareikšmiškai. Kiekvienoje nuotraukoje matosi inteligencija, protas, santūrumas“, – minėjo VšĮ Antano Sutkaus fotografijų archyvas direktorė Rima Sutkienė.
Tai – tik nedidelė dalis milžiniško Antano Sutkaus fotografijų archyvo. O norint jame atrasti įdomiausius kadrus ir parengti parodą, kuratoriams prireikė kelių mėnesių kruopštaus darbo.
„Archyvas su nuotraukomis ir su visu archyvu užima didesnę namo dalį, nei mes gyvename. Taip, tai yra šimtatūkstantinis negatyvų archyvas“, – pasakojo R. Sutkienė.
„Jo archyvas yra neišsemiamas, kaip vis kokiam šuliny – gali kabinti ir naujo ištraukti, nematyto, netikėto“, – pridūrė A. Morozovas.
Antano Sutkaus fotografijose svarbiausias visada buvo žmogus. Net ir paprastose akimirkose jis geba įžvelgti tai, kas iš pirmo žvilgsnio lieka nepastebėta.
„Ta kamera tarsi jame pasislepia ir jis, tarsi, bendrauja, o tada išeina nuotraukos“, – aiškino R. Sutkienė.
Kartu su Adamkumi valgė kepsnį
Antaną Sutkų ir Valdą Adamkų sieja ilgametė pažintis, o daugiausia akimirkų parodoje – iš 1990-tųjų. Tuo metu A. Sutkus ne kartą lankėsi Čikagoje, kur fotografavo išeivijos lietuvių gyvenimą. Tačiau vienos iš tokių kelionių metu jam teko ir netikėta misija.
„Jo paprašė grupelė žmonių perduoti prašymą, kad Valdas Adamkus kandidatuotų į prezidento rinkimus. Kaip jis prisimena, tada Valdas Adamkus sako: na, jei jau tokia žinia ir toks kvietimas, tai einame valgyti steiko. Ir nuvažiavo į restoraną. Ir 90-ieji metai, tai Antanas sakė: žiūrėjau į tą steiką, supratau, kiek jis kainuoja, ir kiekvienu kąsniu mėgavausi“, – prisiminė A. Morozovas.
Antano Sutkaus įamžintos istorijos vėl subūrė Valdo Adamkaus bičiulius, bendražygius ir šalies politikus. Prezidentui pagerbti Valdovų rūmuose surengtas iškilmingas vakaras. Vieniems kadrai pažadino prisiminimus, kitiems priminė Prezidento indėlį į Lietuvos istoriją.
„Aš pas juos kaip tik buvau – 1991 metų kovo 11. Jau metai Nepriklausomybės“, – sakė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
„Yra žmonės, kurie eina per pasaulį, yra žmonės, kurie eidami per pasaulį jį keičia. Tai Valdo Adamkaus reikšminga pasaulio dalis yra Lietuva“, – kalbėjo premjeras Mindaugas Sinkevičius.
Valdovų rūmuose fotografijų parodą bus galima aplankyti iki kitų metų kovo vidurio. Tačiau, anot premjero, siekiama, kad šie kadrai keliautų per visą Lietuvą.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.