Prezidento patarėjas: prezidento sprendimo Andriaus Palionio žemės ūkio ministro poste dar nėra

„Šiandien tokio sprendimo nėra, dėl to tinka ar netinka. Tai buvo pirmas pokalbis su kandidatu į žemė sūkio ministrus, išgirdom kandidato matymą, prioritetus, jis šiuo metu eina viceministro pareigas, nėra ministro pareigose, todėl jei reikės, gali būti ir antras susitikimas“, – žurnalistams ketvirtadienį teigė R. Dilba.
„Sektorius labai svarbus ir visam įvertinti kandidato pasirengimui užimti pareigas bus skiriama tiek laiko, kiek reikės“, – pridūrė jis.
Anot R. Dilbos, prezidento keliami prioritetai – įtvirtinti žemės ūkio sektorių kaip strateginę ūkio šaką, žemės ūkio srities pridėtinės vertės didinimas.
„Turime koncentruotis į aukštesnės pridėtinės vertės produktų gamybą, ne tik paprastai eksportą žemės ūkio produktų. (...) Trumpos maisto grandinės, čia viceministras turi didelę patirtį ir tikimės konkrečių rezultatų šioje srityje ir laukiame jų“, – sakė prezidento patarėjas.
Anot jo, taip pat svarbus bus kaimo regionų gyvybingumo skatinimas, be to, laukia derybos dėl daugiametės finansinės perspektyvos.
Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį susitiko su tęs susitikimus su A. Palioniu. Jį skirti Žemės ūkio ministerijos vadovu teikia partija „Nemuno aušra“.
Dabar šiai ministerijai vadovauja anksčiau tos pačios partijos deleguotas Ignas Hofmanas.
50-ies A. Palionis keletą kadencijų yra dirbęs Seime, 2019–2020 metais ėjo žemės ūkio ministro pareigas.
R. Dilba kalbėjo, kad susitikimas buvo produktyvus: „Kalbėta apie prioritetus žemė ūkio srityje, įvertinta kandidato profesinė patirtis, ir kaip politiko, ir kaip profesionalo“.
