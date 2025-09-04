Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas susitiks su keturiais kandidatais į ministrus, paskirtoji premjerė – su Renata Saulyte

2025-09-04 06:34 / šaltinis: BNS
2025-09-04 06:34

Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį susitiks su kandidatais vadovauti keturioms ministerijoms, o paskirtoji premjerė Inga Ruginienė – su pretendente į aplinkos ministres Renata Saulyte.

Nausėda apie viršūnių susitikimus Kinijoje: blogio jėgos vienijasi

Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį susitiks su kandidatais vadovauti keturioms ministerijoms, o paskirtoji premjerė Inga Ruginienė – su pretendente į aplinkos ministres Renata Saulyte.

REKLAMA
0

Šalies vadovas Prezidentūroje priims kandidatus į socialinės apsaugos ir darbo ministres Jūratę Zailskienę, susisiekimo ministrus Juru Taminsku, kultūros ministres Vaida Aleknavičiene ir finansų ministrus Kristupu Vaitiekūnu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu I. Ruginienė susitiks su komunikacijos, pokyčių valdymo eksperte R. Saulyte. Anot valdančiųjų „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio, ji yra tarp dviejų pretendentų užimti aplinkos ministro pareigas.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvoje po premjero Ginauto Palucko atsistatydinimo formuojama nauja I. Ruginienės vadovaujama Vyriausybė. Formuojant kabinetą, turėtų būti pakeisti mažiausiai aštuoni ministrai.

Po I. Ruginienės skyrimo premjere kitą savaitę sueina terminas, kada ji turi pateikti Seimui su prezidentu suderintą Ministrų kabineto sudėtį ir Vyriausybės programą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis, Mindaugas Sinkevičius, Aurelijus Veryga (tv3.lt fotomontažas)
Įvertino pasikeitusią Nausėdos retoriką dėl „Nemuno aušros“: tai yra paprasčiausia matematika (76)
Laurynas Kasčiūnas BNS Foto
Kasčiūnas apie sušvelnėjusį Nausėdos toną „Nemuno aušros“ atžvilgiu: neįtikina (23)
Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)
Įvertino Nausėdos užuominas dėl Ruginienės vyro keliamų rizikų: užbėga įvykiams už akių (114)
Išskirtinis interviu su prezidentu Gitanu Nausėda (nuotr. TV3)
Išskirtinis TV3 Žinių interviu: Gitanas Nausėda – apie rizikas dėl Ruginienės vyro, Lietuvos karius Ukrainoje ir „valstiečių“ reikalavimus (237)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų