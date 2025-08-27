Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas nuo Kęstučio Budrio ir Dovilės Šakalienės pradeda susitikimus su kandidatais į ministrus

2025-08-27 06:07 / šaltinis: BNS
2025-08-27 06:07

Šalies vadovas Gitanas Nausėda pradeda susitikimus su kandidatais į naująją Vyriausybę – trečiadienį į Prezidentūrą atvyks užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministrai Kęstutis Budrys ir Dovilė Šakalienė.

Gitanas Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Šalies vadovas Gitanas Nausėda pradeda susitikimus su kandidatais į naująją Vyriausybę – trečiadienį į Prezidentūrą atvyks užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministrai Kęstutis Budrys ir Dovilė Šakalienė.

0

Su K. Budriu trečiadienį žada susitikti ir būsimoji premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė.

Pritarus jos kandidatūrai į ministrus pirmininkus, I. Ruginienė ne daugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį Ministrų kabinetą ir Vyriausybės programą. Jai taip pat turės būti pritarta per balsavimą. 

Antradienį susitikusi su šalies vadovu I. Ruginienė sakė, kad K. Budrio ir D. Šakalienės kandidatūros į būsimąją Vyriausybę jau yra suderintos, dėl jų ginčų nekyla.

Prieš darbą užsienio reikalų ministru K. Budrys dirbo prezidento vyriausiuoju patarėju nacionalinio saugumo klausimais, tuo metu D. Šakalienė pernai buvo perrinkta į Seimą.

Trečiadienį aptarti kandidatūrų į Vyriausybę ir pozicijas Seime taip pat renkasi aptarti koalicijos lyderių socialdemokratų valdyba ir prezidiumas.

Naujoji Vyriausybė formuojama prieš kelias savaites atsistatydinus socialdemokratui Gintautui Paluckui.

Kartu pasikeitė ir valdančiosios daugumos sudėtis. Naują koaliciją sudarė socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos, ji turės 82 balsus Seime.

