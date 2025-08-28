Prezidentas kol kas nėra linkęs tvirtinti Grikšo ministru: reikia įvertinti gautus atsakymus

„Prezidentas (…) kandidatą šiandien matė pirmą kartą, pirmą kartą bendravo, gavo atsakymus į daugelį klausimų, bet juos dar reikia įvertinti“, – žurnalistams sakė V. Augustinavičius.
„Pozityvu buvo tai, kad kandidatas daug kalbėjo apie regioninę ekonomiką, bet, be abejo, ekonomikos ir inovacijų sritis yra gerokai platesnė, ir tų klausimų spektras buvo labai platus: nuo viešųjų pirkimų iki turizmo, iki pramonės ir iki kitų dalykų. Tai tuos visus klausimus dar reikės įvertinti. Tam reikia laiko“, – pridūrė jis.
Šią savaitę premjere paskirtai Ingai Ruginienei formuojant naująjį Ministrų kabinetą, prezidentas G. Nausėda tęsia susitikimus su valdančiosios koalicijos deleguojamais kandidatais į ministrus.
Šalies vadovas ketvirtadienį susitiko su kandidatu į žemės ūkio ministrus A. Palioniu, taip pat į ekonomikos ir inovacijų ministrus kandidatuojančiu E. Grikšu.
E. Grikšas šiuo metu vadovauja Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) Inovacijų politikos grupei, o užpernai buvo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) kandidatas į Varėnos rajono merus.
Pagal naująją koalicinę sutartį, „Nemuno aušra“ išlaikė galimybę deleguoti savo kandidatą į Žemės ūkio ministeriją.
Tuo metu ankstesnei koalicijai priklausiusiems Demokratams „Vardan Lietuvos“ deleguota EIM atiteko Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai.
