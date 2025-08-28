Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas kol kas nėra linkęs tvirtinti Grikšo ministru: reikia įvertinti gautus atsakymus

2025-08-28 12:47 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 12:47

Prezidentas Gitanas Nausėda dar nėra linkęs tvirtinti Edvino Grikšo ekonomikos ir inovacijų ministru, sako vyriausiasis šalies vadovo patarėjas Vaidas Augustinavičius. Pasak jo, nors prezidentas pozityviai žiūri į kandidato požiūrį į regioninę ekonomiką, galutinis sprendimas bus priimtas įvertinus E. Grikšo poziciją kitais aktualiais klausimais. 

Gitanas Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Prezidentas Gitanas Nausėda dar nėra linkęs tvirtinti Edvino Grikšo ekonomikos ir inovacijų ministru, sako vyriausiasis šalies vadovo patarėjas Vaidas Augustinavičius. Pasak jo, nors prezidentas pozityviai žiūri į kandidato požiūrį į regioninę ekonomiką, galutinis sprendimas bus priimtas įvertinus E. Grikšo poziciją kitais aktualiais klausimais. 

REKLAMA
0

„Prezidentas (…) kandidatą šiandien matė pirmą kartą, pirmą kartą bendravo, gavo atsakymus į daugelį klausimų, bet juos dar reikia įvertinti“, – žurnalistams sakė V. Augustinavičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pozityvu buvo tai, kad kandidatas daug kalbėjo apie regioninę ekonomiką, bet, be abejo, ekonomikos ir inovacijų sritis yra gerokai platesnė, ir tų klausimų spektras buvo labai platus: nuo viešųjų pirkimų iki turizmo, iki pramonės ir iki kitų dalykų. Tai tuos visus klausimus dar reikės įvertinti. Tam reikia laiko“, – pridūrė jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Šią savaitę premjere paskirtai Ingai Ruginienei formuojant naująjį Ministrų kabinetą, prezidentas G. Nausėda tęsia susitikimus su valdančiosios koalicijos deleguojamais kandidatais į ministrus.

REKLAMA

Šalies vadovas ketvirtadienį susitiko su kandidatu į žemės ūkio ministrus A. Palioniu, taip pat į ekonomikos ir inovacijų ministrus kandidatuojančiu E. Grikšu.

E. Grikšas šiuo metu vadovauja Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) Inovacijų politikos grupei, o užpernai buvo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) kandidatas į Varėnos rajono merus.

Pagal naująją koalicinę sutartį, „Nemuno aušra“ išlaikė galimybę deleguoti savo kandidatą į Žemės ūkio ministeriją. 

Tuo metu ankstesnei koalicijai priklausiusiems Demokratams „Vardan Lietuvos“ deleguota EIM atiteko Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų