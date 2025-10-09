Pranešta apie nuo Žirmūnų tilto nušokusį žmogų: ant kojų sukeltos gausios pajėgos

Nukrito nuo Žirmūnų tilto žmogus(11 nuotr.)
Nukrito nuo Žirmūnų tilto žmogus (nuotr. Broniaus Jablonsko)
FOTOGALERIJA. Nukrito nuo Žirmūnų tilto žmogus
Pirminiais duomenimis, buvo pranešta, kad 11.30 val. nuo Žirmūnų tilto nukrito žmogus.
Sukeltos didžiulės gelbėtojų pareigos. Atvyko medikai, policija, ugniagesiai.
Liudininkai tvirtino, kad žmogus, nušokęs į vandenį, išplaukė į krantą ir kažkur nuėjo, tačiau kol kas neaišku.
Žmogus vis dar tebeieškomas.
