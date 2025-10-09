Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Pranešta apie nuo Žirmūnų tilto nušokusį žmogų: ant kojų sukeltos gausios pajėgos

2025-10-09 12:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-09 12:00

Ketvirtadienį Vilniuje nuo Žirmūnų tilto nukrito žmogus. Gausios pareigūnų pajėgos šiuo metu jo ieško.

Nukrito nuo Žirmūnų tilto žmogus (nuotr. Broniaus Jablonsko)
11

Ketvirtadienį Vilniuje nuo Žirmūnų tilto nukrito žmogus. Gausios pareigūnų pajėgos šiuo metu jo ieško.

2

Nukrito nuo Žirmūnų tilto žmogus
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nukrito nuo Žirmūnų tilto žmogus

Pirminiais duomenimis, buvo pranešta, kad 11.30 val. nuo Žirmūnų tilto nukrito žmogus.

Sukeltos didžiulės gelbėtojų pareigos. Atvyko medikai, policija, ugniagesiai.

Liudininkai tvirtino, kad žmogus, nušokęs į vandenį, išplaukė į krantą ir kažkur nuėjo, tačiau kol kas neaišku.

Žmogus vis dar tebeieškomas. 

