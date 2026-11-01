Praėjo dveji metai po Novi Sado tragedijos: tūkstančiai žmonių susirinko pagerbti aukų

Minėjimas surengtas praėjus dvejiems metams nuo tada, kai antrajame pagal dydį Serbijos mieste prie neseniai renovuotos geležinkelio stoties sugriuvo betoninis stogelis ir pražudė 16 žmonių, tarp jų dvi šešerių ir dešimties metų seseris.
Visai šaliai gedint ir kylant vis daugiau klausimų dėl milijonus eurų kainavusios stoties renovacijos, ši nelaimė sukėlė vienus didžiausių protestų Serbijoje nuo autoritarinio lyderio Slobodano Miloševičiaus nuvertimo 2000 m.
„Sunku grįžti į vietą, kur visa tai įvyko. Ir kaskart tai darosi vis sunkiau“, – naujienų agentūrai AFP sakė Dijana Hrka, kurios 27-erių sūnus Stefanas žuvo per griūtį.
Priešais stotį buvo išdėliotos širdelės su aukų vardais, o susirinkusieji dėjo gėles ir degė žvakes.
„Emocijos nenusakomos. Manau, kad kiekvienas, šiandien čia atėjęs, pajus ypatingą atmosferą, kurioje susipina teigiamos ir neigiamos emocijos“, – su ašaromis akyse AFP sakė 50-metė Novi Sado gyventoja Danijela.
Šių metų tragedijos metinės minimos praėjus vos savaitei po pirmalaikių rinkimų, kuriuos laimėjo studentų judėjimas. Jo atstovai taip pat grįžo į vietą, kurioje prasidėjo protestai.
Studentai į minėjimą atėjo tyliai atžygiavę per lietingą Novi Sadą.
„Šioje vietoje yra kažkas ypatingo. Tiesiog jauti ore tvyrantį liūdesį“, – sakė iš šiaurinio Suboticos miesto atvykusi 18-metė Simona Šapčič.
Tiki, kad teisingumas triumfuos
Reikalavimai skaidriai ištirti tragediją į gatves išvedė šimtus tūkstančių žmonių ir svariai prisidėjo prie studentų judėjimo pergalės rinkimuose praėjusį sekmadienį.
Studentų remiamas rinkimų sąrašas 250 vietų parlamente iškovojo apie 140 mandatų – pakankamai, kad galėtų valdyti šalį be koalicijos partnerių.
D. Hrka tikisi, kad esminės politinės permainos šalyje paspartins tragedijos aplinkybių tyrimus.
„Tikiu, kad teisingumas bus įvykdytas. Šiuo metu mane palaiko tik tai – žinojimas, kad teisingumas triumfuos“, – sakė ji.
Per kelias dienas nuo tada, kai Aleksandaro Vučičiaus partija pripažino pralaimėjimą rinkimuose, studentai paragino paspartinti daugelį korupcijos ir didelio atgarsio sulaukusių žmogžudysčių tyrimų, taip pat pradėti naujus kadenciją baigiančios vyriausybės inicijuotų projektų tyrimus.
Studentų judėjimas taip pat pareikalavo kelių svarbių valstybės institucijų, įskaitant policiją ir žvalgybos tarnybas, vadovų atsistatydinimo.
Pati D. Hrka tapo vienu svarbiausių protestų simbolių ir teigė, kad kova už teisingumą jai suteikia vilties.
„Žmonių parama man reiškė labai daug. Žmonių, kurie mane palaiko, kurie nuoširdžiai nori, kad visi kartu pasiektume teisingumą“, – pro ašaras pridūrė ji, pažymėdama, kad dėl jos sūnaus žūties iki šiol niekas nebuvo patrauktas atsakomybėn.
Tyrimai
72-ejų Novi Sado gyventojas Radovanas Balačas į minėjimą atėjo jausdamas liūdesį, bet kartu ir pyktį.
„Nes iki šiol dar neprasidėjo teismo procesas, per kurį būtų nustatyta, kas atsakingas už šį nusikaltimą“, – paaiškino jis.
Dėl Novi Sado tragedijos vyksta keli tyrimai, tačiau nė vienas teismo procesas dar neprasidėjo.
Buvusiam statybų ministrui Goranui Vesičiui, kuris atsistatydino praėjus kelioms dienoms po griūties, ir dar dvylikai asmenų 2025 m. buvo pateikti kaltinimai dėl sunkaus nusikaltimo visuomenės saugumui.
G. Vesičius kartu su kitu buvusiu ministru Tomislavu Momirovičiumi ir dar keliais asmenimis taip pat yra įtariamasis atskirame korupcijos tyrime dėl projekto finansavimo.
Europos prokuratūra atskirai tiria galimą su renovacija susijusį netinkamą Europos Sąjungos (ES) lėšų panaudojimą.
„Jei dabar pavyks juos pasodinti už grotų, tai daugiau niekada nepasikartos. Tikiuosi, kad tai buvo paskutinis kartas, kai dėl tragedijos turėjome taip masiškai išeiti į gatves. Tai vienintelis mano noras“, – sakė D. Hrka.
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