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Prancūzijoje – nauja protestų banga: moksleiviai blokuos mokyklas

2026-11-01 13:19 / šaltinis: BNS
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2026-11-01 13:19
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Prancūzijoje nuo pirmadienio atsinaujins gimnazijų blokados, pareiškė moksleivių organizacijos vadovas, pareikšdamas, kad vyriausybės pasiūlymai yra nepakankami.

Protestai Prancūzijoje (nuotr. EPA-ELTA)
GALERIJA (15)

Prancūzijoje nuo pirmadienio atsinaujins gimnazijų blokados, pareiškė moksleivių organizacijos vadovas, pareikšdamas, kad vyriausybės pasiūlymai yra nepakankami.

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Šimtai tūkstančių žmonių, tarp jų moksleiviai ir studentai, šeštadienį visoje šalyje išėjo į gatves jau trečią savaitgalį iš eilės vykstančiuose protestuose.

(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Moksleivių protestai Prancūzijoje

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Gimnazistams grįžtant po dviejų savaičių atostogų, nuo pirmadienio bus blokuojamos kai kurios mokyklos, teigė grupės „Lyceens!“ vadovas Pierre'as Sourzat.

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„Nuo antradienio tai bus juntama stipriau, tačiau žinome, kad dalis mokyklų bus užblokuotos jau rytoj“, – sekmadienį transliuotojui RMC teigė jis.

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„Palaikome visus savo bendražygius, kurie nuo rytojaus blokuos savo mokyklas“, – pridūrė jis.

Protestų judėjimas prieš kylančias kainas Prancūzijoje kilo po kelias savaites vykusių moksleivių demonstracijų dėl blogėjančių mokymosi sąlygų ir nelygybės.

Siekdama atliepti protestuojančių moksleivių reikalavimus, vyriausybė pirmadienį pristatė priemonių paketą, įskaitant stojimo į universitetus sistemos pertvarką bei paskolas mokyklų atnaujinimui.

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Moksleiviai pareiškė, kad šių pasiūlymų nepakanka.

Studentų profesinės sąjungos „Union etudiante“ atstovė spaudai Sabrine Kharbach šeštadienį teigė, kad universitetų ir gimnazijų blokados bus rengiamos antradienį ir ketvirtadienį.

Prezidentas Emmanuelis Macronas paragino ramiai grįžti prie pamokų ir tikino, kad „jaunimas buvo išgirstas“.

P. Sourzat tam paprieštaravo teigdamas, jog „prezidentas mūsų neišgirdo“.

„Tai dūmų uždanga, – sakė jis. – Paviršius šiek tiek nublizgintas, tačiau pasigilinus po juo nieko nėra.“

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P. Sourzat teigimu, siūloma priėmimo į universitetus platformos pertvarka, ilgai kritikuota dėl skaidrumo stokos, nesprendžia vietų trūkumo aukštosiose mokyklose problemos.

Vyriausybės planą sumažinti klasių dydį jis taip pat atmetė kaip nepakankamą, atkreipdamas dėmesį, kad tai galiotų tik dešimtoms klasėms.

„Mes prašėme to visoms klasėms“, – sakė jis.

Antrai pagal dydį euro zonos ekonomikai atsidūrus ties recesijos riba ir patiriant spaudimą suvaldyti skolą, šalies vyriausybės galimybės papildomomis išlaidomis numalšinti moksleivių protestus yra ribotos.

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