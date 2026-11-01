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Šventinė TV3 programa: nuo žiūrovų pamilto „Koko“ iki Lietuvai jautraus filmo „Tarp pilkų debesų“

2026-11-01 12:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-01 12:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ilgąjį savaitgalį TV3 savo žiūrovus kviečia praleisti kartu su ypatingomis kino istorijomis. Ekranuose – spalvingas, jautrus ir daugelio žiūrovų jau pamiltas animacinis pasakojimas „Koko“, fantastinis Timo Burtono pasaulis filme „Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ bei pagal pasaulinį pripažinimą pelniusį Rūtos Šepetys romaną sukurta istorinė drama „Tarp pilkų debesų“. Trys skirtingos istorijos sekmadienį ir pirmadienį primins apie tai, kas svarbiausia – šeima, artimųjų atminimas, drąsa ir viltis net sunkiausiomis akimirkomis.

„Koko“

Ilgąjį savaitgalį TV3 savo žiūrovus kviečia praleisti kartu su ypatingomis kino istorijomis. Ekranuose – spalvingas, jautrus ir daugelio žiūrovų jau pamiltas animacinis pasakojimas „Koko“, fantastinis Timo Burtono pasaulis filme „Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ bei pagal pasaulinį pripažinimą pelniusį Rūtos Šepetys romaną sukurta istorinė drama „Tarp pilkų debesų“. Trys skirtingos istorijos sekmadienį ir pirmadienį primins apie tai, kas svarbiausia – šeima, artimųjų atminimas, drąsa ir viltis net sunkiausiomis akimirkomis.

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Sekmadienį nuo 19.30 val. per TV3 žiūrovų laukia spalvingas ir širdį šildantis animacinis filmas „Koko“. „Disney“ ir „Pixar“ kūrėjų istorija nukels į Meksiką, kur dvylikametis Migelis svajoja tapti muzikantu, nors jo šeimoje muzika griežtai draudžiama.

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Netikėtai patekęs į mirusiųjų pasaulį, berniukas leidžiasi į nepaprastą nuotykį, kurio metu atskleidžia seniai pamirštas šeimos paslaptis ir supranta, kokią galią turi prisiminimai apie mylimus žmones.

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Ryškių spalvų, muzikos ir emocijų kupinas filmas, pelnęs du „Oskarus“, jautriai kalba apie ryšį tarp kartų ir primena, kad artimieji išlieka gyvi tol, kol juos prisimename. Tai – istorija, kuri ypač tinka Vėlinių laikotarpiui, kai mintimis sugrįžtame pas tuos, kurių jau nebėra šalia.

Pirmadienį nuo 19.30 val. TV3 žiūrovai pasiners į paslaptingą režisieriaus Timo Burtono pasaulį filme „Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“. Fantastinis nuotykių filmas pasakoja apie paauglį Džeiką, kuris, mėgindamas išsiaiškinti savo senelio praeities paslaptis, atranda neįprastus namus, kuriuose gyvena ypatingų galių turintys vaikai. Tačiau netrukus paaiškėja, kad šiam stebuklingam pasauliui gresia pavojus.

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Išskirtine vizualine estetika garsėjančio T. Burtono juostoje susipina paslaptys, fantastika ir nuotykiai, o pagrindiniai herojai primena, kad tai, kas mus išskiria iš kitų, gali tapti didžiausia mūsų stiprybe.

O 22 val. pirmadienį dėmesį kaustys lietuviams ypatingas filmas „Tarp pilkų debesų“. Pagal pasaulinio pripažinimo sulaukusį lietuvių kilmės amerikiečių rašytojos Rūtos Šepetys romaną sukurtas filmas nukels į 1941-uosius, kai sovietų okupacijos metais tūkstančiai Lietuvos gyventojų buvo prievarta ištremti į Sibirą.

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Istorinės dramos centre – penkiolikmetė Lina Vilkaitė, kurios svajones apie ateitį sugriauna vieną naktį į namus įsiveržę sovietų pareigūnai. Kartu su mama ir jaunesniuoju broliu ištremta mergina atsiduria nežmoniškų išbandymų akivaizdoje, tačiau net ir sunkiausiomis sąlygomis stengiasi neprarasti vilties. Jos piešiniai tampa būdu išsaugoti prisiminimus, paliudyti patirtą neteisybę ir išlaikyti ryšį su prarastu gyvenimu.

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Režisieriaus Mariaus Markevičiaus sukurta drama primena vieną skaudžiausių Lietuvos istorijos laikotarpių ir pasakoja apie žmogiškąjį orumą, meilę bei stiprybę, kurios neįstengia palaužti net didžiausios negandos.

Šventinį savaitgalį – prasmingos, jautrios ir įtraukiančios kino istorijos per TV3!

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