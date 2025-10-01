Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pradedamas antrasis Tarandės tunelio statybos etapas

2025-10-01 15:33 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 15:33

Vilniuje pradedamas antrasis Tarandės tunelio statybos darbų etapas, trečiadienį pranešė valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“.

Tarandės tunelio statybos (nuotr. Organizatorių)

Tarandės tunelio statybos (nuotr. Organizatorių)

0

Pradėjus antrąjį tunelio įrengimo etapą,  šioje kelio atkarpoje nuo pirmadienio žadami ir eismo organizavimo pokyčiai. Pasak bendrovės, eismas eismas Panevėžio–Vilniaus kryptimi bus uždarytas ir kreipiamas į dešinę automagistralės pusę, kur vyks dviem susiaurintomis juostomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu eismas priešinga kryptimi vyks taip pat dešine automagistralės Vilnius–Panevėžys puse dviem susiaurintomis juostomis.

Kad eismas būtų saugesnis, bus įrengti gulekšniai, skiriantys transporto kryptis.

 Tarandės tunelis įrengiamas maždaug 300 metrų nuo „EMSI“ degalinės, važiuojant Ukmergės kryptimi. 6,2 mln. eurų vertės projektą įgyvendina bendrovė „YIT Lietuva“.

Tunelį planuojama atidaryti eismui 2026 metų vasarą.

